1 час работы в Швейцарии стоит как 29 часов работы в Беларуси 8 5.11.2020, 13:24

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Белорусы работают за копейки.

Недавно жители Женевы проголосовали за введение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот размер существенно отличается от белорусского.

Введение МРОТ уже дважды выносилось на голосование, однако тогда жители высказывались против. Теперь же инициативу поддержали 54% проголосовавших, и такую перемену настроения эксперты связывают с пандемией и неуверенностью граждан в завтрашнем дне. С 17 октября в кантоне установлена норма МРОТ в 23 швейцарских франка в час ($25), и это самый высокий показатель в мире. Сколько наших МРОТов поместится в одном швейцарском – в инфографике от Instagram-канала 4cast.ru.

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