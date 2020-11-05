В Чехии удачливый грибник обнаружил уникальный клад бронзового века 5.11.2020, 13:40

4,242

Меч из клада насчитывает 3300 лет.

Гражданин Чехии Роман Новак предавался типичному чешскому времяпрепровождению в районе Есеницко в Северной Моравии, когда он наткнулся на редкий предмет, сообщает «Радио Прага».

«Только что прошел дождь, и я пошел собирать грибы. По дороге я увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Затем я покопал немного и обнаружил бронзовый топор», - рассказал Новак.

Он немедленно связался с археологами, которые провели несколько исследований.

«Результаты исследование дают основания полагать, что меч, и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры и напоминают оружие, которое использовалось в основном на территории современной Северной Германии», - пояснил руководитель отдела археологии Силезского музея Иржи Ючелка.

Эксперты говорят, что удивлены обнаружением такого меча в районе Есеницко, потому что в то время он был малонаселенным.

По ловам Ючелки, меч был дорогим товаром в этой части Европы 3300 лет назад, когда культура урнфилдов только зарождалась в этом регионе.

В отличие от более поздних железных мечей, которые требовали от кузнеца мастерства для придания формы раскаленному металу, бронзовые мечи изготавливались путем плавления бронзы до тех пор, пока она не превращалась в жидкий металл, а затем заливали ее в форму.

«Меч из Есеницко - не лучший пример этого метода», - отметил Ючелка.

Он пояснил, что мастера явно старались изо всех сил, но качество на самом деле было довольно низким.

«Рентгеновские исследования показывают, что внутри оружия много маленьких пузырей. Это говорит о том, что меч не использовался в бою, а имел символическое значение», - пояснил археолог.

Его коллега Милан Рихлы, который работает в Этнографическом музее Есеницко, говорит, что запланировано археологическое обследование местности, где найден меч.

Тем временем Силезский музей в сотрудничестве с другими учреждениями заказал несколько экспертных исследований меча, после которых он займет свое место в музее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».