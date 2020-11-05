Набор дефолтов 4 5.11.2020, 14:10

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Режим Лукашенко оказался в «подвешенном» состоянии.

О правовом дефолте в стране заговорили после применения силы против мирных протестов в первые поствыборные дни и отсутствия расследований по заявлениям потерпевших. По мнению экспертов, Беларусь может ждать целый веер дефолтов, пишет издание «Белорусы и рынок».

На недавней VІ конференции памяти генерала Кондратовича заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик высказался о возможном «дефолте Беларуси как государства»: «В последние недели говорят о внешнеполитическом дефолте, где-то маячит на горизонте дефолт в экономическом и финансовом смысле — в силу наблюдаемой динамики. И я бы еще отметил стратегический дефолт, когда власти даже не пытаются ставить какие-либо стратегические цели и задачи развития».

По мнению Юрия Царика, белорусская власть продолжит путь ошибок, так как «все люди, которые имели отношение к проблематичному и не очень эффективному курсу властей в преддверии и во время выборов, остаются на своих постах», значит, «белорусское руководство и дальше будет удерживать власть максимально неэффективно, а гражданское противостояние будет усиливаться».

Директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич, одним из первых экспертов предложивший термин «внешнеполитический дефолт», поясняет в интервью «Белорусы и рынок»: «Суть моего тезиса была в том, что власти все меньше и меньше способны отстаивать национальные интересы на внешней арене. Очевидно, что западное направление уже разрушено: есть санкции, есть непризнание Лукашенко в качестве президента, есть частичное признание Светланы Тихановской, по крайней мере лидеры стран с ней встречаются, за рубежом есть большая поддержка протестного движения, скорее всего будут пересмотрены различные программы сотрудничества. Ситуация с внешней политикой сейчас не просто «в ноль для властей», абсолютно «в минус». И на этом фоне у нас, прямо скажем, плохие отношения с Россией. У официального Минска проблемы с двух сторон, такого у нас еще не было. Раньше, если на каком-то из направлений начинался кризис, то, как правило, проблемы компенсировались сразу же заметным прогрессом на другом. Сейчас же позицию России в отношении к Беларуси можно назвать жесткой, и белорусским властям ответить, собственно, нечем. Белорусские власти зажаты в очень узком коридоре, пространства для маневров просто нет».

С третьими странами, как считает Андрей Казакевич, у Беларуси отношения сейчас в «подвешенном состоянии»: «Белорусские власти демонстрируют квазиуспешные контакты с Китаем, бизнес их в Объединенных Арабских Эмиратах недавно вот пообещал 4 млрд долларов, но пока Минск никаких новых денег не видел — ни из Китая, ни от стран арабского мира. Думаю, это просто информационный блеф, ничего серьезного за этим нет, возможно, никогда и не будет. Получается, отношения Беларуси с третьими странами поставлены на паузу».

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