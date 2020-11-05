Президент Косова подал в отставку после обвинения в военных преступлениях 5.11.2020, 14:40

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Специальная прокуратура вынесла обвинения Хашиму Тачи.

Президент Косова Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosova Press.

Тачи заявил на специальной пресс-конференции, что сдерживает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.

Ранее президент Косова заявил, что подаст в отставку, если обвинительное заключение Специальной прокуратуры против него будет подтверждено.

Хашим Тачи, бывший политический руководитель Армии освобождения Косова, в июле общался с спецпрокурорами четыре дня.

Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Специальная палата (суд) Косова, суд по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры 5 ноября.

Специальная палата была создана в 2015 году для рассмотрения дел о предполагаемых преступлениях партизан Армии освобождения Косова во время войны, которая привела к независимости Косова от Сербии.

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