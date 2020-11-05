Археологи обнаружили «амазонку» из Перу 5.11.2020, 15:18

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Открытие в корне меняет представление о занятиях женщин девять тысяч лет назад.

Археологи обнаружили в Перу захоронение охотницы, которое было сделано девять тысяч лет назад. Как сообщает ScienceAlert, это погребение, а также анализ других захоронений, стало свидетельством того, что женщины охотников-собирателей древней Америки охотились на крупную добычу наравне с мужчинами.

Раньше ученые считали, что у охотников-собирателей было четкое распределение ролей. Мужчины занимались охотой, а женщины – собирали растения. «Это открытие как бы подчеркивает, что гендерные роли, которые мы воспринимаем как должное сегодня – или большинство принимает как должное – были не такими естественными, как некоторые могли бы подумать», - заявил Рэнди Хаас из Университета Калифорнии в Дэвисе.

В 2013 году Хаас занимался раскопками в Андах, когда местные жители рассказали ему о множестве древних каменных орудий, найденных в тех местах. Спустя пять лет Хаас и его коллеги начали раскопки на этом участке.

В 2018 году ученые обнаружили в Виламая Патджкса шесть захоронений, а в 2019 году были найдены и другие. В двух из этих шести захоронений были найдены охотничьи орудия, но одно из них было особо интересным.

В шестом захоронении, которое датируется периодом девять тысяч лет назад, исследователи нашли «действительно богатое собрание артефактов», включая охотничьи орудия с наконечниками и отщепами. Захоронение принадлежало охотнику-собирателю, который погиб в возрасте 17-19 лет.

По мере продолжения раскопок участники исследования пришли к выводу, что это был «действительно великий охотник, важный человек в древнем сообществе». Одним из первых, кто предположил, что в захоронении покоится не мужчина, был один из соавторов исследования Джеймс Уотсон. Он изучил кости человека, которые нашли в захоронении. Они были меньше, чем те, что нашли в других захоронениях. По мнению Уотсона, это могло быть свидетельством того, что в могиле покоилась женщина.

В дальнейшем подтвердить, что это женщина, помог анализ белков в зубах охотника-собирателя. После этого открытия Хаас и его коллеги задались вопросом: единственный ли это случай, когда охотой занималась женщина, или же такое поведение было распространено среди древних жителей Америки.

Для того, чтобы выяснить это, ученые изучили записи о захоронениях эпохи позднего плейстоцена (примерно 11700 лет назад) и раннего голоцена (12000-11500 лет назад). Ученые нашли записи о 429 скелетах, найденных в 107 древних захоронениях. 27 из них – 11 женских и 16 мужских – захоронили с охотничьими орудиями. Дальнейший статистический анализ показал, что примерно 30-50% охотников в этих популяциях были женщинами.

Вместе с тем, на данный момент нет никаких данных о том, принимали ли женщины охотников-собирателей в других частях света участие в охоте. Но обнаружение свидетельств этого, по мнению ученых, «очень вероятно».

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