«Присылать штрейкбрехеров на «Гродно Азот» — выброшенные на ветер деньги» 5.11.2020, 16:08

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На химическом заводе продолжается забастовка.

Руководитель лидер первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно-Азот» Андрей Ханевич о количестве присоединившихся к стачке не знает, пишет «Салідарнасць».

— Профсоюз к стачке никакого отношения не имеет, я могу консультировать тех членов профсоюза, которые ко мне обратились по этому вопросу — не более. По моей информации более 20 работников из нашего профсоюза присоединились к стачке. Но это не все участники стачечного движения.

По словам Ханевича, лидера у стачкома «Гродно Азот» нет.

— Если кто-то собирается идти в стачку, пишет заявление на имя генерального директора.

Кстати, менее чем, за три месяца, прошедшие после выборов, число членов независимого профсоюза на предприятии выросло с 22 человек до почти четырех сотен.

О штрейкбрехерах, которых прислали из «Нафтана» на «Гродно Азот», Ханевич знает только по разговорам.

— На два месяца их прислали. Но для нашего производства людей надо минимум полгода обучать, чтобы основы изучил, и даже после этого он специалистом не станет. Это выброшенные на ветер деньги, — считает Андрей Ханевич. — Кто-то говорит, что по обмену опытом в командировку их прислали, а потом азотовцы поедут к ним. Как на самом деле будет — неизвестно.

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