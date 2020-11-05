Франция пригрозила Турции санкциями ЕС 5.11.2020, 16:20

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Европейский совет может принять меры против Стамбула.

Министр иностранных дел Франции выразил возмущение новыми провокационными шагами со стороны президента Турции, напомнив, что в декабре лидеры ЕС могут рассмотреть санкции против страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал 5 ноября в эфире Europe1.

Накануне в Турции пообещали "жесткую реакцию" на решение Франции запретить ультраправую турецкую группу "Серые волки" после того, как памятный знак геноцида армян вблизи Лиона был осквернен протурецкими лозунгами.

"Мы видим, что президент Эрдоган регулярно прибегает к языку насилия, даже ненависти, и это неприемлемо. Они направлены не только против Франции, Европа полностью солидарна в этом вопросе. Мы хотим, чтобы Турция отказалась от этой логики", - заявил Ле Дриан.

Он напомнил, что Европейский совет может принять меры против Турции. "У нас есть средства давления, санкции - возможны. И сейчас Турция должна принять необходимые меры, чтобы избежать такого сценария", - добавил глава МИД.

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