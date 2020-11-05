У карателей не должно быть денежных перспектив 2 Григорий Меламедов

5.11.2020, 16:33

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иллюстрационное фото ТАСС

Нужен механизм, позволяющий отнять деньги у преступников в пользу пострадавших.

В белорусских телеграм-каналах часто появляются интервью уволившихся силовиков, которые рассказывают о финансовых привилегиях для тех, кто сейчас служит режиму и терроризирует мирных граждан. Это и зарплаты в тысячу долларов в месяц, и кредиты на покупку жилья – под 5% годовых на двадцать лет и под 3% на сорок лет. Возможность жить в служебных квартирах, за которые платит государство. У старших офицеров, надо полагать, бонусы еще выше.

Естественно, каратели надеются, что это будет продолжаться вечно. А даже если власть сменится, то они накопят достаточно, чтобы прекрасно себя чувствовать после увольнения. То же самое касается директоров предприятий, которые запугивают своих сотрудников, и ректоров университетов, и других участников репрессий. Надо лишить их надежды на финансовое благополучие в будущем.

Можно было бы подумать о люстрации, но в данном случае это не то. Люстрация – слишком сложное дело, — малообразованный парень, умеющий только орудовать дубинкой, даже не поймет, что это такое. К тому же, люстрация – это не про деньги и уж точно не про ставки по кредитам. А главное, она не дает материальной компенсации жертвам террора.

Нужен механизм, позволяющий отнять деньги у преступников в пользу пострадавших. Сейчас сотни, тысячи белорусов пишут жалобы, составляют документальные свидетельства по поводу избиений, пыток, незаконных увольнений и других преследований, которым они подверглись. Юристы-волонтеры помогают составлять такие бумаги. Но почему не пойти дальше? Пусть в исках указываются конкретные ответчики, ведь имена многих силовиков известны, и тем более известны гражданские чиновники, ответственные за беспредел на рабочих местах и в учебных заведениях. И каждый пострадавший пусть потребует определенную сумму с ответчиков. Это ведь абсолютно реально.

Представьте, что через какое-то время (не слишком долгое) такой вот каратель, размечтавшийся о безбедном будущем, узнает, что денежные иски лично в его адрес уже существуют и никуда не денутся. А юристы в доступной форме разъяснят, какие судебные процедуры ждут обвиняемых. Человек так устроен: слова «судебное решение», «иск», «взыскать десять тысяч евро» — это сильнейшее психологическое давление. Это сильнее, чем абстрактные рассуждения, что их не простят, и что судьба накажет. Сейчас каратели боятся денежных санкций только со стороны начальства. А так до них постепенно дойдет, что «бонусы» в любом случае придется вернуть, да еще в многократном размере. И пусть даже они не поймут толком, какой суд, и где он заседает. Для многих такая неизвестность еще хуже.

Точно такой же психологический механизм, — только со знаком плюс, — может стать мощной поддержкой тем, кто пострадал, кому сейчас трудно и страшно.

Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»

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