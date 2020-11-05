В Чехии зафиксировано более 15 700 заражений коронавирусом 5.11.2020, 17:51

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Несмотря на карантин, количество заражений увеличивается.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на Минздрав Чехии, в стране зафиксировано 15 729 новых случаев заражения коронавирусом. Стоит отметить, что это рекордный показатель заражений с начала эпидемии.

Во вторник, 3 ноября, умерло 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта умерло 4133 инфицированных коронавирусом.

Сейчас в Чехии госпитализированы 8300 пациентов с инфекцией, из них 1244 один - в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Чехии заразилось более чем 378 700 человек, 200 000 уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывается 174 820 инфицированных.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

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