закрыть
5 ноября 2020, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии зафиксировано более 15 700 заражений коронавирусом

  • 5.11.2020, 17:51
  • 1,737
В Чехии зафиксировано более 15 700 заражений коронавирусом

Несмотря на карантин, количество заражений увеличивается.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на Минздрав Чехии, в стране зафиксировано 15 729 новых случаев заражения коронавирусом. Стоит отметить, что это рекордный показатель заражений с начала эпидемии.

Во вторник, 3 ноября, умерло 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта умерло 4133 инфицированных коронавирусом.

Сейчас в Чехии госпитализированы 8300 пациентов с инфекцией, из них 1244 один - в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Чехии заразилось более чем 378 700 человек, 200 000 уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывается 174 820 инфицированных.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!