В Беларуси перестал работать сервис проверки задолженностей 5 5.11.2020, 18:27

6,637

В реестре находится база штрафов и должников.

Реестр задолженностей по исполнительным документам перестал работать. Их сообщения на сайте реестра не ясно, пострадал только сервис или вся база штрафов и должников? Dev.by обратился за комментарием к пресс-секретарю Министерства юстиций Ольге Шибко.

— Были технические моменты, знаю, что наши специалисты занимаются. Пока не готова комментировать по срокам. Бывают всякие моменты технического характера, — сказала Ольга Шибко.

На вопрос, что стало причиной неполадки — внутренний сбой или внешнее воздействие, представитель Минюста ответила, что такие данные предоставить не может.

— Могу сказать, что пострадал доступ к сервису. База не пострадает. Она очень хорошо защищена, — добавила пресс-секретарь.

Ольга Шибко также обещала сообщить, когда реестр заработает. Когда только это произойдёт, мы дополним новость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».