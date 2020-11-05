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В Беларуси перестал работать сервис проверки задолженностей

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  • 5.11.2020, 18:27
  • 6,637
В Беларуси перестал работать сервис проверки задолженностей

В реестре находится база штрафов и должников.

Реестр задолженностей по исполнительным документам перестал работать. Их сообщения на сайте реестра не ясно, пострадал только сервис или вся база штрафов и должников? Dev.by обратился за комментарием к пресс-секретарю Министерства юстиций Ольге Шибко.

— Были технические моменты, знаю, что наши специалисты занимаются. Пока не готова комментировать по срокам. Бывают всякие моменты технического характера, — сказала Ольга Шибко.

На вопрос, что стало причиной неполадки — внутренний сбой или внешнее воздействие, представитель Минюста ответила, что такие данные предоставить не может.

— Могу сказать, что пострадал доступ к сервису. База не пострадает. Она очень хорошо защищена, — добавила пресс-секретарь.

Ольга Шибко также обещала сообщить, когда реестр заработает. Когда только это произойдёт, мы дополним новость.

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