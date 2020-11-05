Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии6
- 5.11.2020, 18:48
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Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом.
5 ноября Светлана Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает euroradio.fm.
Она рассказала о том, что в Беларуси «режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных белорусов», оказывает давление на забастовщиков.
Выяснилось, что Курц отлично ориентируется в ситуации в нашей стране. Он выразил солидарность с белорусским народом.
Тихановская поблагодарила канцлера «за твердую позицию Австрии по вопросам непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима».
Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене. Она посетила его место и возложила цветы.