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Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии

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  • 5.11.2020, 18:48
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Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии
фото: Reuters​

Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом.

5 ноября Светлана Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает euroradio.fm.

Она рассказала о том, что в Беларуси «режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных белорусов», оказывает давление на забастовщиков.

Выяснилось, что Курц отлично ориентируется в ситуации в нашей стране. Он выразил солидарность с белорусским народом.

Тихановская поблагодарила канцлера «за твердую позицию Австрии по вопросам непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима».

Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене. Она посетила его место и возложила цветы.

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