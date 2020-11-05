«Репортеры без границ» приветствуют резолюцию бундестага по Беларуси 5.11.2020, 19:29

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Резолюция бундестага с призывом к правительству Германии была принята 4 ноября.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" приветствует резолюцию бундестага Германии с призывом поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ и пострадавших от репрессий граждан, передает DW.

Решение парламентариев является "существенным сигналом" для сотрудников независимых СМИ, заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир в четверг, 5 ноября. "Германия присоединилась к Литве и Польше - странам, в которые многие белорусские журналисты выехали от насилия силовиков", - добавил он.

По оценке правозащитников, около 320 журналистов были задержаны в Беларуси со дня президентских выборов при освещении протестов. Примерно 60 сотрудников СМИ подверглись избиениям или пыткам, подчеркнули "Репортеры без границ".

Резолюция бундестага с призывом к правительству ФРГ была принята 4 ноября. Среди прочего, в документе сказано, что бундестаг не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси, решительно осуждает действия властей республики, направленные на подавление протестов, и требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против оппозиции. Авторы документа потребовали ввести персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и его ближайшего окружения, а также лиц, ответственных за политические репрессии, насилие и фальсификацию выборов. Кроме этого, парламентарии призвали привлечь к разрешению политического кризиса и запуску переговорного процесса в Беларуси не только Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и Россию.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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