Карающая длань Гааги Телеграм-канал «СерпомПо»

5.11.2020, 19:54

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Кое у кого на вестях из Косово испортилось настроение.

Один из самых одиозных политиков Хашим Тачи, которого подозревают в военных преступлениях, убийствах, пытках, похищениях людей, в т. ч. с целью продажи органов, подал в отставку с поста президента республики Косово. Это произошло после того, как спецпрокуратура по Косову в Гааге подтвердила обвинительное заключение против Тачи.

А ведь еще недавно он президентов орденами награждал. На фото - июнь 2019, Приштина. Тачи вручает орден Свободы Клинтону в знак благодарности за его роль в прекращении войны 1998-1999 гг.

К такой же награде Тачи недавно представил Трампа за соглашение о нормализации экономических отношений с Сербией.

Но новость о Тачи – повод для расстройства не только для президентов США

Кое у кого и в Москве, и в Минске на вестях о карающей длани Гааги сегодня явно испортилось настроение.

Хотя, чтобы посадить на скамью подсудимых Тачи, о "художествах" которого было известно еще в конце 90-х, понадобилось 20 лет.

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Инициатива в гаагскую тему: Госдума собирается поправить закон о гарантиях бывшим президентам РФ, в части положений о неприкосновенности. Запрет на уголовное преследование предложено распространить за пределы срока исполнения президентских полномочий.

То есть, Путин "по закону" будет освобожден от ответственности за все свои делишки до въезда в Кремль. Начиная с известных эпизодов "доклада Салье", "бандитского Петербурга" и связей с Тамбовской ОПГ, заканчивая взрывами домов в 99-м. А также периода, когда место "грел" Медведев - с 2008-го по 2012-й, от войны с Грузией до начала "Болотного дела" 6 мая.

Впрочем, это попытки подстелить соломку. Если Путина и будут судить при жизни, то явно не по нарушенным им прежним "советским законам" и тем более не по наштампованным Госдурой нынешним, по которым он своровал целую страну.

Путинские призывы к правосудию, в котором он годами цинично отказывал другим, не будут услышаны, как и в случаях с Чаушеску, Хусейном или Каддафи.

"Сестра, включи телевизор погромче..."

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