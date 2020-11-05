Около десятка карателей ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской 79 5.11.2020, 20:32

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иллюстрационное Фото

(oбновлено) Она кричала с балкона «Спасите!»

Вечером 5 ноября в квартиру в Минске, где живет 73-летняя легенда белорусского сопротивления Нина Багинская, ворвались каратели. По сведениям правозащитников — ОМОН. Им об этом сообщила дочь Багинской. Свидетели говорят, что Нина Багинская кричала с балкона «Спасите!»

«Радыё Свабода» стало известно, что около 19.00 в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков. По данным издания, каратели заявили, что должны провести следственный эксперимент — дело связано с внучкой Багинской, которая живет с ней.

Соседи рассказали, что Багинская вызывала на неизвестных милицию. Вскоре к квартире подошло около 10 человек в черном. Один из милиционеров заявил, что Багинская ударила его табуреткой.

Правозащитники сообщили, что дочь активистки отправилась на место событий.

Обыск в квартире Нины Багинской завершен. Из ее квартиры ничего не забрали. Сама активистка находится дома.

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