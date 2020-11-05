ЕС призвал Минск выполнить рекомендации ОБСЕ, признать выборы недействительными 5 5.11.2020, 21:02

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ЕС призывает организовать новое голосование на основе международных стандартов.

Европейский союз в четверг призвал режим Лукашенко выполнить рекомендации ОБСЕ, признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и организовать новое голосование на основе международных стандартов.

"Имели место вопиющие манипуляции президентскими выборами, грубые нарушения прав человека продолжают происходить каждый день. Именно белорусские власти и белорусское руководство несут исключительную ответственность за ситуацию, которая подробно описана в этом докладе", - говорится в заявлении ЕС по случаю выхода в свет доклада ОБСЕ.

Доклад "Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Беларуси" подготовлен в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Доклад содержит четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и массовых и систематических нарушений прав человека белорусскими силами безопасности в ответ на мирные демонстрации и протесты. Он предоставляет нам многочисленные задокументированные примеры преследований и репрессий", - отмечается в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

ЕС благодарит автора доклада, профессора Вольфганга Бенедека за "профессиональный и беспристрастный обзор ситуации с правами человека" в Беларуси, за сбор соответствующей информации, доказательств и проведение интервью. Он сожалеет, что Беларусь предпочла отказаться от сотрудничества, не назначила собственного докладчика в качестве члена миссии, не предоставила помощь и доступ профессору Бенедеку, что является нарушением обязательств в рамках ОБСЕ.

ЕС призывает белорусские власти в полной мере использовать информацию из этого доклада и своевременно выполнить его рекомендации, в том числе признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и организовать новые на основе международных стандартов. Он призывает немедленно прекратить всякое насилие, особенно пытки и жестокое обращение с мирными демонстрантами и оппозицией, безоговорочно освободить всех политзаключенных, обеспечить безопасность всех журналистов. Брюссель призывает провести независимые расследования всех эксцессов со стороны сил безопасности и привлечь виновных к ответственности.

Московский механизм ОБСЕ, введенный в 1991 году, был разработан для обеспечения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства права посредством диалога и сотрудничества, для оказания помощи в решении конкретных проблем.

В Беларуси уже почти три месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. ЕС и США не признают его легитимным президентом Беларуси, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности.

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