Макрон призвал пересмотреть правила Шенгена 5.11.2020, 22:48

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Эммануэль Макрон

Президент Франции представит соответствующие предложения в Европейском совете уже в декабре.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Евросоюза. Для этого необходимо создать настоящую полицию безопасности, сообщает Le Figaro в четверг, 5 ноября.

Президент Франции уверен в необходимости того, чтобы Европа усилила свою реакцию и заявил, что его страна уже делает это, "удваивая свои имеющиеся силы".

Макрон заявил, что представит соответствующие предложения в Европейском совете уже в декабре. Он также объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны.

"На фоне изменений по ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне", – сказал он.

По словам Макрона, на пограничном контроле будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на границе с 2,4 тысяч до 4,8 тысячи.

Президент Франции предлагает "переосмыслить организацию" Шенгена и "усилить нашу общую охрану границ с реальной полицией безопасности на внешних границах". Он считает, что это сделает Шенгенскую зону "более последовательной".

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