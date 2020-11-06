Депутат Бундестага Рената Альт: Лукашенко должен уйти с должности 2 6.11.2020, 8:59

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Рената Альт

Фото: facebook.com/AltRenata

Это единственный путь к разрешению ситуации в Беларуси.

Немецкий Бундестаг 4 ноября принял резолюцию с призывом к официальному Минску немедленно освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента.

Кроме этого призыва, резолюция содержит ряд рекомендаций немецкому правительству относительно помощи демократической оппозиции и гражданскому обществу в Беларуси, а также поддержки независимых СМИ.

Резолюцию Бундестага для «Радыё Свабода» прокомментировала Рената Альт из либеральной Свободной демократической партии (FDP, Freie Demokratische Partei):

- Мы остаемся верными своей позиции с августа: нынешний серьезный политический кризис в Беларуси можно решить только путем свободных и честных выборов, которые должны состояться под наблюдением ОБСЕ. До этого все политзаключенные должны быть освобождены, а Лукашенко должен уйти с должности. Это предпосылка любых дальнейших реформ или институциональных изменений в Беларуси.

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