Ученые: Сухопутные динозавры были способны переплывать океан 6.11.2020, 9:38

5,355

Утконосые динозавры

Изображение: eurekalert.org

Утконосые динозавры приплыли в Африку по морю.

Международная группа ученых изучила останки утконосого динозавра, которые были найдены в Марокко, и пришла к выводу, что это животное оказалось там, переплыв океан. Как сообщает Naked science, семейство Hadrosauridae Lambeosaurinae, к которому принадлежал динозавр, обитало на Земле около 66 миллионов лет назад, пишет zn.ua.

В отличие от своих собратьев, которые достигали 15 метров в длину, новый вид был небольшим, всего около трех метров. Утконосые динозавры обитали в Европе, которая была отделена от Африки гораздо больше, чем сегодня. Чтобы попасть с одного континента на другой, нужно было переплыть океан.

Новый вид назвали соответствующе — Ajnabia odysseus. Ajnabia в переводе с арабского означает «иностранец», приставка odysseus дана животному в честь знаменитого греческого мореплавателя. По мнению ученых, их находка – это первое зафиксированное свидетельство того, как динозавры переплывали океан.

По мнению ученых, эти животные были хорошими пловцами, обладавшими мощными ногами и хвостами. Останки таких динозавров часто находят среди речных отложений и морских скал. Вместе с тем, утконосые динозавры были сухопутными животными и преодоление сотен километров среди океанских волн было для них настоящим подвигом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».