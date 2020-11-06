«Сказал, что будет бороться до конца» 3 6.11.2020, 10:34

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Что известно о жителе Могилева, который вышел на мост с национальным флагом.

Вечером 31 октября в телеграм-бот «Белсата» прислали фотографию с описанием: «человек с бчб грозит прыгнуть с моста». Ситуацию под контроль быстро взяли силовики: мужчину вытащили из-за перил и забрали в микроавтобус без опознавательных знаков. От правозащитников центра «Весна» стало известно, что на мосту был 26-летний житель Могилева Алексей Беляев.

«Я была просто в шоке. О самом происшествии я узнала только утром 1 ноября из телеграм-каналов», – объясняет мать Алексея Наталья Беляева.

О своем намерении пойти на мост Алексей никому ничего не сообщил. В тот вечер он был немного в подпитии, взял с собой флаг, банковскую карточку сестры и ушел. Как думали родные, пошел к друзьям.

Алексей последние несколько лет работает бригадиром на Могилевском металлургическом заводе.

Молодой человек отсидел уже 8 суток за участие в несанкционированном марше протеста 13 сентября в Могилеве. Через день после освобождения Алексея задержали снова. Как говорит его сестра Анна, без каких-либо оснований вытащили из машины такси.

Через двое суток суд вернул очередное дело якобы за участие в митинге обратно в РОВД на доработку, а самого Алексея постановил выпустить из изолятора.

«Только все устаканилось, и на тебе»

«Флаг у нас дома был давно. Алексей приобрел года четыре назад. Я помню, как он сказал мне, что у него есть для меня сюрприз. Попросил закрыть глаза и завел меня в комнату. Я смотрю – а там флаг висит. Мне было очень приятно. У нас вся семья придерживается одинаковых взглядов», – рассказывает Наталья Беляева.

Алексей живет с матерью и сестрой Анной, свою семью еще не создал. Сестра рассказывает, что брат очень интересуется политикой и историей, любит эти темы и разбирается в них. Они вместе с матерью смотрели блог Сергея Тихановского, потом ходили на выборы и голосовали за Светлану Тихановскую.

«На марш Алексей пошел после того, как стали избивать девушек. Он очень эмоциональный человек и просто не выдержал этого. Тогда он сказал, что будет бороться за свою Родину, за белорусов, что ему ничего не страшно», – описывает события сестра Алексея Анна.

После первых суток у Алексея начались проблемы на работе. Родные говорят, что была реальная угроза увольнения. Но работа Алексею нравилась, и он не хотел ее терять. К нему на работу приходили из прокуратуры и давали расписаться в бумаге, что он больше не будет ходить на марши. Когда родные узнали о задержании Алексея на мосту, то сразу предупредили на работе, чтобы его там в ближайшее время не ждали.

«Только все устаканилось, и на тебе. Сейчас уже точно уволят…», – сожалеет Наталья Беляева.

«Ему было нужно, чтобы его выслушали и поддержали»

После задержания на мосту 31 октября Алексея забрали в Октябрьский РОВД. А оттуда в изолятор временного содержания до суда.

Как говорит очевидец событий на мосту, который не пожелал называть свое имя, Алексею, очевидно, хотелось с кем-то поговорить.

«Он сам остановил меня и попросил закурить. Мне показалось, что ему было нужно, чтобы его выслушали, поняли и поддержали. Он сказал, что хочет вызвать представителей власти на разговор, что не может так дальше. В целом его состояние было встревоженное, голос немного дрожал. Я дал ему две сигареты и ушел, потому что чувствовал себя в опасности рядом с бело-красно-белым флагом», – сказал очевидец.

Милиция расценила поступок Алексея как несанкционированный пикет. В сообщении пресс-службы УВД Могилевского облисполкома отмечено, что Беляев находился в нетрезвом состоянии и высказывал намерение прыгнуть с моста в Днепр. Согласно ведомству, попытку суицида предотвратили сотрудники ОМОНа.

Суд прошел тайно

Наталья Беляева утверждает, что у сына не было оснований для суицида.

«Если он хотел это сделать, то не стоял бы там, а прыгнул. Конечно, у него были проблемы, на той же работе из-за задержаний, но я не чувствовала, что он хотел покончить с жизнью», – комментирует заявление УВД мать Алексея.

Журналисты и правозащитники ждали суда над Беляевым, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

Но никто на суд попасть не смог, так как он прошел тайно. 3 ноября волонтер правозащитного центра «Весна» заходила в канцелярию судов и лично уточняла, не поступило ли к ним дело Беляева, на что получила отрицательный ответ. И буквально через 20 минут после этого состоялся суд над Алексеем. Без присутствующих. Как обычно, через скайп.

Позже родные узнали, что Алексея судили по ч.3 ст.23.34 КоАП и арестовали на 8 суток.

После суда неравнодушные люди предложили поддержку семье Алексея, чтобы они смогли, среди прочего, нанять адвоката. Через адвоката Алексей передает, что он держится хорошо и собирается обжаловать судебный приговор.

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