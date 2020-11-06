Женщины призвали защитить Нину Багинскую 1 6.11.2020, 11:02

1,673

Нина Багинская

Сегодня — Нина, завтра — ты.

Белорусские женщины призвали защитить и поддержать Нину Багинскую:

— Вчера неизвестные ворвались в квартиру Нины Багинской. В квартире слышны были крики, а людей, пришедших поддержать ее, задержали, Нину обыскали.

Страшно то, что мы теперь говорим об этом вот так: опять ворвались, опять задержали тех, кто просто стоял, опять обыскали того, кто ничего не сделал. Мы возмущаемся, но начинаем привыкать. Мы понемногу соглашаемся с тем, что теперь вот такие правила. Каждый раз, когда такая история становится частью повседневности — мы проигрываем.

Нина Багинская, вероятно, самая последовательная в своей позиции женщина в стране, которая десятилетия сражалась за свободную Беларусь, которая десятилетиями не соглашалась с беззаконием, а значит, приближала нас к победе.

И ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ ВСТУПИТЬСЯ ЗА НЕЕ.

Мы не идем на работу, мы идем на марш. Мы идем на марш, чтобы показать: с нами так нельзя. Мы не будем с этим соглашаться. Мы не будем терпеть.

Сквер Пулихова, ближе к трамвайным путям

13:00. Пятница. Берите фонарики!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».