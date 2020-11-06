Женщины призвали защитить Нину Багинскую

Женщины призвали защитить Нину Багинскую1
- 6.11.2020, 11:02
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Сегодня — Нина, завтра — ты.
Белорусские женщины призвали защитить и поддержать Нину Багинскую:
— Вчера неизвестные ворвались в квартиру Нины Багинской. В квартире слышны были крики, а людей, пришедших поддержать ее, задержали, Нину обыскали.
Страшно то, что мы теперь говорим об этом вот так: опять ворвались, опять задержали тех, кто просто стоял, опять обыскали того, кто ничего не сделал. Мы возмущаемся, но начинаем привыкать. Мы понемногу соглашаемся с тем, что теперь вот такие правила. Каждый раз, когда такая история становится частью повседневности — мы проигрываем.
Нина Багинская, вероятно, самая последовательная в своей позиции женщина в стране, которая десятилетия сражалась за свободную Беларусь, которая десятилетиями не соглашалась с беззаконием, а значит, приближала нас к победе.
И ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ ВСТУПИТЬСЯ ЗА НЕЕ.
Мы не идем на работу, мы идем на марш. Мы идем на марш, чтобы показать: с нами так нельзя. Мы не будем с этим соглашаться. Мы не будем терпеть.
Сквер Пулихова, ближе к трамвайным путям
13:00. Пятница. Берите фонарики!