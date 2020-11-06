Андрей Санников: Режим Лукашенко лопнет мгновенно

Андрей Санников: Режим Лукашенко лопнет мгновенно3
- 6.11.2020, 11:53
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Против серийного преступника во власти действует мощнейший фактор.
Об этом лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников заявил в интервью «Форуму свободной России», комментируя актуальную ситуацию в Беларуси:
— Лукашенко пытается удержать власть только силовыми методами, у него больше уже ничего в арсенале не осталось…
А на нашей стороне — народные протесты, в которых проявляется все больше интересных моментов. Все слои общества, все профессиональные уже вовлечены в протест — это наглядно видно.
Со стороны серийного преступника Лукашенко идут действия, которые показывают, что он перепуган донельзя. Против него действует мощнейший фактор: весь народ Беларуси. Он уже даже и не правитель.
Второй мощнейший фактор — это экономика. Он и раньше-то не мог с ней ничего сделать, а сейчас — тем более, потому что забастовка идет и приобретает новые формы.
Трещины (в системе власти — ред.) идут и будут идти еще больше. А со стороны людей одновременно с протестами идет поиск новых форм воздействия на этот режим и на отстранение Лукашенко от власти.
— Сколько еще может продлиться эта ситуация?
— На мой взгляд, она закончится одномоментно. Белорусское сопротивление вызревало долго, но оно стало таким мощным, что сегодня за ним с восторгом и солидарностью наблюдает весь мир.
То же самое происходит и в недрах этого режима: постепенно там что-то отшелушивается, идут трещины по сосуду, внутри которого сидит Лукашенко с опричниками — он лопнет мгновенно.