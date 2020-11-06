Выборы в США: Результаты Трампа и Байдена в Джорджии почти сравнялись 6.11.2020, 12:24

В Пенсильвании, которая может стать главным призом для одного из кандидатов, разрыв сокращается.

Отрыв президента США Дональда Трампа сократился еще вдвое от его конкурента на выборах. Теперь он опережает кандидата от демократов Джо Байдена в традиционно республиканской Джорджии всего на 666 голосов при подсчете почти 99%, пишет «Зеркало недели. Украина».

Накануне судья Джорджии отклонил иск республиканцев по подсчету бюллетеней.

BBC пишет, что в решающей схватке за штат Пенсильвания почти ничего не изменилось. Байден немного сократил отставание до 18 тысяч голосов после пересчета 95% бюллетеней.

На основе этого голосования будут распределены 16 голосов Коллегии выборщиков. Сейчас у Байдена 253 голоса, у Трампа - 214. Для победы на выборах президента США необходимо набрать 270 голосов Коллегии.

В четверг Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. В этом году таких голосов рекордное количество. Также штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, где победил Байден.

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