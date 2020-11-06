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СМИ: Путин в начале 2021 года может уйти в отставку

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  • 6.11.2020, 12:44
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СМИ: Путин в начале 2021 года может уйти в отставку

Cлухи о приближении отставки усилились на фоне законопроекта о «пожизненной неприкосновенности».

Президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку в начале 2021 года из-за опасений, что у него болезнь Паркинсона. Об этом 6 ноября сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники, пишет "Гордон".

По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ.

Кроме этого издание ссылается на наблюдения кадров с Путиным, которые показывают подергивающиеся пальцы, когда он держал ручку или чашку, в которой, как полагают источники, могло быть обезбаливающее, а также – что он сжимал полдокотник стула, что может свидетельствовать о болях.

Таблоид отмечает, что слухи о приближении отставки Путина усилились в начале недели, когда был предложен законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для него.

Издание подчеркивает, что Кремль неоднократно опровергал слухи о том, что Путин готовится к уходу.

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