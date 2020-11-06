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После нападения на квартиру Нины Багинской в Сети появились данные минского ОМОНа

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  • 6.11.2020, 12:56
  • 19,509
После нападения на квартиру Нины Багинской в Сети появились данные минского ОМОНа

Кибер-партизаны разоблачили карателей.

Белорусские кибер-партизаны опубликовали личные данные бойцов минского ОМОНа.

«В квартиру к Нине Багинской вломились ОМОНовцы. Напоминаем, что у каждого преступного действия слабовиков теперь есть последствия.

Выкладываем часть рядовых ОМОНа по г. Минск, участвовавших в разгонах людей на улицах 9-12 августа.

Пока только имена. Остальные данные дополним по мере обработки информации.

Страна должна и будет знать своих «героев», — пишут кибер-партизаны.

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