Что происходит на границе с белорусскими студентами, которые учатся в Польше и Литве? 3 6.11.2020, 13:16

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Пограничники принимают произвольные решения о пропуске.

Однако граница с Россией, где ситуация с COVID-19 очень серьезная, продолжает быть открытой. Также иностранцы могут попасть в Беларуси через аэропорт. Скорее всего, причина закрытия границ — политическая.

Якобы из-за коронавируса Беларусь закрыла границы. Временно иностранцы не могут попасть в нашу страну через наземные пункты пропуска. Для белорусов, как сообщали в Госпогракомитете, таких ограничений нет. Однако в ночь на 31 октября в редакцию стала поступать информация от студентов, которые учатся в Польше. Парни и девушки рассказывали, что на границе их разворачивали. Портал tut.by попытался узнать, что это было и могут ли теперь студенты попасть на родину.

Что случилось?

Вечером 29 октября тала поступать информация, что белорусы не могут вернуться в страну из Польши, Литвы, Украины и Латвии. Спустя какое-то время людей начали пропускать, а в Госпогранкомитете пояснили: ограничения возникли из-за эпидемической обстановки, и уточнили: действуют они только для иностранцев. Однако в ночь с 30 на 31 октября с нами стали связываться белорусские студенты, которые учатся в Польше и хотели приехать на родину через наземные пункты пропуска. Они рассказывали: услышав, что едут студенты, пограничники их развернули. Некоторым объяснили: это из-за коронавируса. Хотя ребята, отмечают, парировали: «Мы на дистанционке и готовы отсидеть в Беларуси 10-дневный карантин».

— Я из Брестской области, учусь в Люблине. Нас перевели на «дистанционку», и я хотел поехать в Беларусь, — рассказывает один из студентов. — В пятницу, 30 октября, я возвращался домой через пункт пропуска «Брест». Узнав, что мы студенты (в маршрутке нас было семеро), нас не пропустили. Хотя других белорусов пропускали. Назавтра некоторые ребята, у которых есть карта поляка, снова поехали на границу. Они не стали говорить, что учатся в Польше. На вопрос «Что делали в Польше?» ответили: «Работали», и прошли границу.

Это было 31 октября. Позже в Госпогранкомитете сообщили: с 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции — COVID-19. Сообщения об ограничениях по въезду для белорусов не было.

Вчера же Лукашенко сказал, что «отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех „умных“ белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время».

Что теперь?

С этим вопросом журналисты обратились в несколько компаний, которые занимаются перевозками. Там сообщили, что они не слышали, чтобы студентов высаживали.

— Слышали, если белорус, то должны пропустить, — отвечают в справочной «Минсктранса». — Но на всякий случай уточните в Госпогранкомитете.

Дозвониться до пресс-службы Госпогранкомитета 5 ноября журналистам не удалось. На вопрос, пропустят ли на родину белорусского студента, который учится в Польше, на горячей линии ведомства ответили вопросом: «Через какой пункт пропуска человек планирует ехать?». «Через Брест», — сказали журналисты. Им сообщили: пропустят.

— У нас есть пункт «граждане Республики Беларусь. Отдельного пункта о студентах при пересечении границы нет, — поясняют ситуацию в Брестской пограничной группе. — Граждан Беларуси мы пускаем, но [по прибытии в страну] отправляем на самоизоляцию на десять суток.

Об этом же сказали и в пункте пропуска «Брузги»:

— Все хорошо, пускай едут.

В то же время нам написала студентка-белоруска, которая учится в Вильнюсе. По ее словам, 4 ноября ее одногруппницу, которая возвращалась домой через пункт пропуска «Котловка», развернули. Устно, объясняет сама студентка, пояснили так: из-за эпидемиологической обстановки. На всякий случай журналисты набрали Сморгонскую пограничную группу. Вопрос был таким: «Пропустят ли студента, который едет из Вильнюса домой в Беларусь?». Специалист уточнил: студент какого вуза и почему едет домой. Журналисты ответили: «ЕГУ», «перевели на «дистанционку».

— В последнее время принимаются частные решения о пропуске, — пояснили журналистам. — По факту прибытия его [человека] на границу принимается решение, пропускают его или нет.

— А с чем это связано?

— Не готов сказать, есть решение вышестоящих органов, мы его выполняем, — ответил человек на том конце провода, но в основном, отметил он, «теперь всех пропускают».

А если на самолете?

В информации Госпогранкомитета сказано, что на тех, кто прилетает в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, ограничение по пересечению границы не распространяется. К студентам это тоже относится. Вечером 31 октября мама одного из студентов, который учится в Варшаве и в этот день возвращался к семье в Минск, сообщила, что ее сын без проблем прилетел домой.

Елена (по просьбе девушки имя изменено) учится в Вильнюсе в ЕГУ. 2 ноября она также добиралась в Минск на самолете.

— Нас перевели на «дистанционку», и мы с подругой решили приехать домой, — рассказывает девушка. — На границе у меня спросили, что я делала в Вильнюсе, пояснила: я учусь. Мне провели подробный допрос по паспорту. Спрашивали, например, знаю ли я его номер, помню ли дату вылета в Испанию, где я была последний раз пять лет. И, я так понимаю, убедившись, что паспорт действительно мой, пропустили.

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