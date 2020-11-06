«Надоело вранье властей во всем!» 3 6.11.2020, 13:54

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В Могилеве очень серьезная ситуация с COVID-19.

Читатели сайта Charter97.org продолжают сообщать о ситуации с коронавирусом в Беларуси. А она не самая обнадеживающая.

«Я из Могилева, - пишет наш читатель. - Надоело вранье властей во всем! И даже про коронавирус. Среди моих людей, насколько знаю, 8 человек больны коронавирусом, 4 в больнице с средней и тяжёлой формой пневмонии.

У одного моего друга умерла мать в возрасте 51 года от коронавируса - за 4 дня «сгорела». Она работала медсестрой. Официальная причина - сердце. Летом мой дядя умер от двухсторонней пневмонии - за 3 дня «сгорел» и официальная причина смерти - сердце.

Заводы МоАЗ, ССЦ, Вагонный - 1/3 работников на больничном. Многие люди в панике и обречены, не знают, что делать. Мой один друг говорит, что его мать работает в поликлинике в рентген кабинете и что там у каждого второго пневмония».

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