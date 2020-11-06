Компания SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник Космических сил США 6.11.2020, 13:56

1,707

Фото: Getty Images

Видеофакт.

В США компания SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения. Доставил спутник для министерства обороны США в космос ракетоноситель Falcon 9. Об этом говорится в видеорелизе компании SpaceX (смотреть с 18 минуты), пишет «Український мілітарний портал».

После отделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

«Falcon 9 выполнил свою вторую миссию в этом году для Космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на авиабазе Воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.

Запуск состоялся в 5 ноября в 18:24 по местному времени, а спутник развернулся после отделения от ракеты-носителя и набора необходимой высоты за 1:00 29 минут. Это стало второй миссией ракетоносителя Falcon 9 для Космических сил США в этом году.

В августе американские компании United Launch Alliance и SpaceX выиграли контракт по запуску аппаратов для Космических сил США. Пентагон объявил, что ULA (совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing) было выделено 337 000 000 долларов, а SpaceX получит 316 000 000 долларов, на тендере они обошли компании Blue Origin и Northrop Grumman.

Ожидается, что контракты будут поддерживать более 30 запусков, запланированных в период с 2022 по 2027 финансовый год, при этом целевые заказы будут выполнены с 2020 финансового года по 2024.

60 процентов заказов на пусковые услуги будут отправлены ULA, а SpaceX получит оставшиеся 40 процентов. Известно, что пуски будут осуществляться с космодромов на мысе Канаверал (штат Флорида) и базе Ванденберг (штат Калифорния).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».