В Гродно начальство признало факт массового ухода милиции со службы 9 6.11.2020, 14:10

12,099

иллюстрационное фото tut.by

Люди увольняются из-за своих политических взглядов.

Из гродненской милиции после президентских выборов «из-за своих взглядов» решили уволиться 19 человек, об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

По его словам, упомянутые милиционеры «не согласились выполнять поставленные задачи».

Синявский объявил, чтобы все, кто не хочет продолжать службу, писали рапорты «об увольнении с согласия сторон».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».