В Гродно начальство признало факт массового ухода милиции со службы

В Гродно начальство признало факт массового ухода милиции со службы9
- 6.11.2020, 14:10
- 12,099
Люди увольняются из-за своих политических взглядов.
Из гродненской милиции после президентских выборов «из-за своих взглядов» решили уволиться 19 человек, об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.
По его словам, упомянутые милиционеры «не согласились выполнять поставленные задачи».
Синявский объявил, чтобы все, кто не хочет продолжать службу, писали рапорты «об увольнении с согласия сторон».