В России ввели в строй самый большой «ледокольный распил» 8 Александр Коваленко

6.11.2020, 14:19

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Любят в России не качество и профессионализм, а пафос и браваду.

Причем это касается абсолютно всех аспектов, от повседневной жизни граждан до проектов на уровне государственного заказа и интересов.

Вот и сейчас, российские СМИ уже вторые сутки пестрят заголовками о том, что был введен в строй самый большой в мире неатомный ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин». Помпезность его ввода в строй, конечно, полностью заглушила правду – этот ледокол не только сдан с задержкой на 5 лет, но и представлял собой все это время благодатную почву для распила бюджетных средств. А это, в свою очередь, привело не только к тому, что на него было затрачено значительно больше “кровных” российских налогоплательщиков, но и к тому, что сам ледокол оказался, мягко говоря, немного дефективным.

Так, ледокол проекта 22600 стоимостью 7,95 млрд рублей, был заложен ООО «Балтийский завод — Судостроение» в 2012 году, с оглашением срока сдачи – 2015 год. Но, год спустя после строительства выяснилось, что проектная документация не соответствует техническим характеристикам ледокола, выливающимся в перегруз корабля на 2,5 тысячи тонн.

В итоге, строящийся ледокол не соответствовал по техническим параметрам осадки, что требовало изменений концепции корпуса судна. При этом за год строительства корпус судна был частично уже изготовлен и в изготовленную его часть вносить изменения не представлялось возможным. Поэтому, достижения требуемых технических характеристик попытались добиться на основе того, что уже имелось в наличии.

Уже доработанный ледокол спустили на воду лишь в 2016 году, с отсрочкой сдачи в строй на 2018-й и увеличением затрат на строительство до11 млрд руб. Но, в ноябре 2018 года на ледоколе происходит взрыв и вспыхивает пожар, повредивший электропроводку и систему управления котлами. В результате, сроки сдачи ледокола вновь переносятся, а его строители успешно списывают 430 млн рублей – ущерб, причиненный судну пожаром. В октябре 2019 года ледокол наконец-то выходит на заводские ходовые испытания, выделенные на него бюджетные средства на тот момент уже суммарно превышают 12 млрд рублей.

В 2020 году на ледокол, получивший повреждение гребных винтов в ходе ЗХИ, было также дополнительно выделено 3,5 млрд рублей из бюджета Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Таким образом, пафосный и помпезный ввод в строй ледокола «Виктор Черномырдин» я бы, на месте граждан России, рассматривал не как повод для гордости, а как яркий пример факта деградации российской судостроительной промышленности, предназначенной, как блеклое подобие прошлого, не более, чем для распила бюджетных средств на весьма сомнительного качества проектах.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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