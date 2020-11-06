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«Я раскрыл грудь и говорю силовику: «Стреляй!»

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  • 6.11.2020, 14:30
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«Я раскрыл грудь и говорю силовику: «Стреляй!»

Герой Марша в Куропаты рассказал о своем мужественном поступке.

Нашелся герой популярного видео, снятого во время Марша в Куропаты 1 ноября: в ролике мужчина идет на вооруженного силовика в оливковой форме, расстегивает красную куртку и кричит: «Стреляй!».

«Наша Нива» отыскала этого смельчака и поговорила с ним о мотивах его поступка.

Мужчину зовут Роман, ему 35 лет. По его воспоминаниям, 1 ноября он шел своим путем, но в какой-то момент оказался в колонне протестующих (не в первых рядах, а где-то посередине). Следовал в составе колонны, а затем захотел было свернуть на перекрестке с улицей Калиновского, но дорогу перекрыли силовики.

«Дальнейшее мое поведение не было каким-то подготовленным действием, — объясняет он. — Просто как-то накопившееся возмущение вылилось… И я раскрыл грудь и говорю силовику: «Стреляй!» Он отвечал что-то вроде «расходитесь». Точно я не помню.

Страшно не было, я был уверен, что силовик не станет стрелять. Но я и не рассчитывал, что силовики меня пропустят. Просто… Как-то захотелось показать им, что люди их не боятся».

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