Иммунитет детей и взрослых по-разному отреагировал на коронавирус 6.11.2020, 14:45

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Фото: Getty Images

Эксперимент провели молекулярные биологи из США.

Американские молекулярные биологи выяснили, что организм детей и взрослых вырабатывает разные антитела к коронавирусу нового типа. При этом у детей количество этих антител, а также сила действия на SARS-CoV-2 оказались значительно ниже. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Nature Immunology.

«Организм взрослых и детей по-разному вырабатывает антитела в ответ на заражение SARS-CoV-2 как в количественном, так и в качественном отношении. К примеру, организм детей не формировал антител к N-белку коронавируса, да и активность антител в целом у них была на довольно низком уровне. То есть иммунитет взрослых и детей реагирует на COVID-19 по-разному», — пишут исследователи.

Еще первые наблюдения за вспышкой коронавирусной инфекции показали, что дети заражаются SARS-CoV-2 гораздо реже. Они почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19, в отличие от их родителей или еще более пожилых людей. При этом, если вирус все же смог попасть в их организм, дети могут передавать его окружающим.

С другой стороны, у небольшой части заболевших детей возникает так называемый посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) — нарушения в работе иммунитета. Этот синдром похож на синдром Кавасаки — лихорадку, которая возникает из-за слишком сильной активации иммунитета в ответ на различные инфекции, — но всё-таки представляет собой отдельную болезнь. Узнав об этом синдроме, ученые стали детально исследовать, как иммунная система детей реагирует на SARS-CoV-2.

Возрастные различия

Молекулярные биологи под руководством профессора Колумбийского университета (США) Донны Фарбер провели одно из первых подобных исследований. Ученые следили за тем, как антитела к коронавирусу вырабатываются в организме 50 детей, которые заразились весной этого года.

Примерно у трети из них начался посткоронавирусный воспалительный синдром. Поэтому биологи изучили, меняется ли характер иммунного ответа на SARS-CoV-2 при развитии MIS-C. Результаты этого анализа ученые сравнили с тем, сколько антител и какие именно вырабатывались у ньюйоркцев во время весеннего пика эпидемии.

Оказалось, что дети, в том числе и носители посткоронавирусного воспалительного синдрома, реагировали на инфекцию совсем не так, как взрослые. В частности, детский организм не вырабатывал антитела, которые могут соединяться с N-белком, из которого состоят внутренние слои оболочки коронавируса, а другие типы этих молекул сцеплялись с частицами SARS-CoV-2 гораздо слабее, чем антитела взрослых.

В целом организм исследованных детей достаточно слабо реагировал на инфекцию. В их крови в среднем было меньше антител, чем у взрослых даже с самыми легкими формами COVID-19. Также ученые не заметили серьезных различий в концентрации антител в организме детей с MIS-C и легкими формами инфекции. Для исследованных взрослых это совершенно нехарактерно: у них количество антител напрямую зависит от тяжести симптомов инфекции.

Фарбер и ее коллеги считают, что различия в том, как иммунитет взрослых и детей реагирует на COVID-19, нужно изучать дальше. Они надеются, что это поможет узнать, почему у детей очень редко проявляются видимые симптомы заражения COVID-19 и почему они в целом легко переносят болезнь.

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