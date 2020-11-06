Польша готовится жить без российского газа 2 6.11.2020, 14:59

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Приобретены два газовоза для импорта СПГ.

Польская компания PGNiG Group зафрахтовала два судна-газовоза для перевозки СПГ из США. Об этом сообщает OilPoint со ссылкой на пресс-службу польской компании.

Суда, как ожидается, будут доступны для использования с 2023 года — тогда же должен начать экспорт СПГ терминал Calcasieu Pass компании Venture Global LNG, с которой PGNiG заключила долгосрочный контракт на поставку СПГ.

Предоставлением и обслуживанием судов будет заниматься норвежская компания Knutsen OAS Shipping. Контракт заключен на 10 лет с возможностью продления. Всего в тендере на чартерное обслуживание приняли участие более десятка компаний.

Мощность каждого газовоза составит 174 тысячи кубометров или 100 млн. кубометров природного газа после регазификации.

На данный момент портфель контрактов PGNiG на СПГ из США составляет 9,3 млрд. кубометров, в том числе 7 млрд. кубометров на условиях FOB, по которым покупатель занимается доставкой товара на интересующий его рынок: груз может быть отправлен как в Польшу, так и на другой, более привлекательный рынок.

Между Польшей и Россией действует договор о поставке до 10 миллиардов кубометров газа в год. Соглашение истекает в 2022 году, и польская сторона не собирается его продлевать.

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