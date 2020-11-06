В Могилеве введен обязательный масочный режим 6.11.2020, 15:05

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В городе серьезная ситуация с COVID-19.

Масочный режим введен в Могилеве с 5 ноября. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме, пишет mogilevnews.by.

Решение горисполкома об обязательном ношении масок дополнило комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года № 6-330.

С 5 ноября в городе Могилеве введено требование использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города: магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, учреждения образования, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт (в том числе, маршрутные такси, такси) и прочие объекты, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Контролировать выполнение решения горисполкома будут заместители председателя горисполкома по направлениям деятельности, главы администраций двух районов города и Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

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