Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко 5 6.11.2020, 15:09

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Вместе с узурпатором в санкционный список попали еще 15 чиновников.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников и старших офицеров МВД, КГБ, членов ЦИК, бывшего генерального прокурора. Сегодня список был расширен, в него добавили еще 15 чиновников, сообщает «Радыё Свабода».

Новые имена в списке:

Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко — помощник узурпатора по национальной безопасности

Игорь Сергеенко — глава администрации узурпатора

Иван Тертель — председатель КГБ

Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета

Алексей Волков — бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, ныне председатель Государственного комитета судебных экспертиз

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при Лукашенко

Игорь Бузовский — заместитель министра информации

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь узурпатора

Сергей Зубков — командир группы «Альфа» (спецназ)

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета Безопасности

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

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