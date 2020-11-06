Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко5
- 6.11.2020, 15:09
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Вместе с узурпатором в санкционный список попали еще 15 чиновников.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников и старших офицеров МВД, КГБ, членов ЦИК, бывшего генерального прокурора. Сегодня список был расширен, в него добавили еще 15 чиновников, сообщает «Радыё Свабода».
Новые имена в списке:
Александр Лукашенко
Виктор Лукашенко — помощник узурпатора по национальной безопасности
Игорь Сергеенко — глава администрации узурпатора
Иван Тертель — председатель КГБ
Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
Иван Носкевич — председатель Следственного комитета
Алексей Волков — бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, ныне председатель Государственного комитета судебных экспертиз
Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета
Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета
Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при Лукашенко
Игорь Бузовский — заместитель министра информации
Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь узурпатора
Сергей Зубков — командир группы «Альфа» (спецназ)
Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета Безопасности
Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.