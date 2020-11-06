Экс-начальник ГАИ после Окрестина попал в госпиталь 6.11.2020, 15:24

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Фото: «Радыё Свабода»

Полковник милиции рассказал о пытках, которым подвергся.

Сергей Масловский службу в милиции заканчивал в должности начальника ГАИ Минской области. 11 октября его задержали за участие в воскресном марше. Как выяснили родные, к нему с самого начала было «особое» отношение, поскольку Масловский сразу сказал, что он бывший милиционер. Ему дали 15 суток ареста, на следующий день после суда он на скорой попал в госпиталь с подозрением на инсульт, ушибами и гематомами. По окончании ареста на свободу не вышел, его задержали снова, уже за неповиновение участковому, и та же судья «выписала» еще 15 суток. Сергей успел сказать в суде, что более двух недель его держали в карцере в ужасных условиях, семья готовит жалобу в Комитет против пыток ООН, сообщает tut.by.

Сергею Масловскому 56 лет, полковник в отставке, долгое время служил в оперативно-поисковом отделе УВД Миноблисполкома, закончил службу в должности начальника ГАИ Минской области, пенсионер.

— У отца были многочисленные медали и нагрудные знаки за отличие в службе, в том числе подписанные Караевым и Лукашенко, — рассказывает дочь Ольга. — Даже не находясь на службе, он старался выполнить гражданский долг: однажды пресекая уличную драку, получил перелом носа, а в 2011 году, уже по выходе на пенсию, заметил на авторынке грабителя, сумел остановить его и вернуть пострадавшему деньги. Во время службы он всегда руководствовался приказом МВД «О вежливом и внимательном отношении сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск к гражданам», содержание которого требовалось знать наизусть. То, что творится сейчас, с этим приказом совершенно несопоставимо.

11 октября Сергея Масловского задержали. По материалам административного дела, произошло это в районе гостиницы «Планета» в 15.40. Как укажет свидетель-милиционер Бельский Н. А., Масловский принял участие в шествии группы людей, обозначенных бело-красно-белой символикой, и выкрикивал «Жыве Беларусь!».

— Очевидцы рассказали, что к нему сразу было «особое» отношение, потому что он сказал, что служил в милиции, — говорит Ольга. — Вскоре он попал в госпиталь с подозрением на инсульт.

14 октября состоялся суд, на котором Сергей Масловский заявил, что действительно участвовал в шествии, но лозунги не выкрикивал. Ранее к административной ответственности бывший милиционер не привлекался, как указано в постановлении суда, однако ему сразу же дали максимально возможное наказание (по ч. 1 ст. 23.34 КоАП) — 15 суток ареста. Дело рассматривала судья Советского суда Марина Федорова.

А уже на следующий день Масловского на скорой привезли в госпиталь МВД (здесь оказывают медпомощь не только действующим, но и бывшим милиционерам). Родных к нему не пустили, объяснив это неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И прислали ответ на обращение о состоянии здоровья.

Как указано в документе за подписью заместителя главного врача Елены Багровой, Масловский был доставлен в госпиталь по экстренным показаниям бригадой скорой помощи с подозрением на инсульт, были и другие диагнозы под вопросом. В результате обследования диагностирована артериальная гипертензия ІІІ стадии (самая высокая, давление более 180/более 110) риск 4 (самый высокий), кризовое течение и ряд других заболеваний. Также отмечено, что у пациента выявлены «ушибы, гематомы обоих бедер, ссадины в области обоих лучезапястных суставов, которые не влияли на общее состояние пациента».

В материалах административного дела не указывается, что Масловский оказал сопротивление при задержании и что к нему применялась физическая сила и специальные средства в соответствии с Законом «Об органах внутренних дел». При этом заместитель главврача указала, что Масловский сообщил врачу-хирургу, что «11 октября был избит неизвестными личностями в масках».

«Расследования причин и механизм получения травм не входит в задачи госпиталя», — указывает в ответе Багрова.

По закону, при обращении (доставке) в больницу пациентов с травмами криминального (насильственного) характера сотрудники приемного покоя обязаны информировать об этом органы внутренних дел. Сделали ли это в госпитале МВД, выяснить не удалось — в приемной отказались связать журналиста с главным врачом.

— У нас была надежда, что с учетом состояния здоровья отца, его после больницы отпустят домой, но через три дня его вернули в изолятор досиживать «сутки», — рассказывает Ольга. — Адвоката к нему не пустили. Как мы выяснили позже, отца содержали в ужасных условиях в карцере. Передачи с одеждой и продуктами, которые у нас принимали, ему в итоге не отдали.

26 октября родные заранее, в 14.00, приехали к ИВС на Окрестина, чтобы встретить Сергея. Однако в 15.40, как полагалось, он на свободу не вышел.

— Примерно в 16.20 нам сказали, что он в Советском РУВД, — вспоминает Ольга. — Мы поехали туда, нам подтвердили, что он у них, и сказали, что после РУВД он снова поедет на Окрестина.

В материалах уже второго административного дела указано, что 26 октября участковый милиционер Советского РУВД Тыцик А. И. задержал Сергея Масловского «для установления личности» в 15.50 по адресу переулок Якуба Коласа, 9. Но поскольку Масловский упирался, хватался за форменное обмундирование и отказывался сесть в служебный автомобиль, чтобы проследовать в милицию, его задержали за неповиновение (ст. 23.4 КоАП). Советское РУВД находится в 400 метрах от места задержания (переулок Якуба Коласа, 3). Как Сергей Масловский оказался на переулке Коласа в 15.50, когда по документам его должны были отпустить с Окрестина в 15.40, осталось загадкой, расстояние между этими объектами — почти 10 км. Сам Масловский в суде сказал, что был в ИВС, неповиновения сотрудникам милиции не оказывал. Показания против него дал тот же свидетель Бельский Н. А., который выступал и на первом процессе, когда полковника судили за акцию. И процесс вела все та же судья суда Советского района Марина Федорова, которая снова «выписала» максимальное наказание — 15 суток ареста.

— На втором суде он успел сказать, что 15 суток его держали в карцере в ужасных условиях, судья все это слышала. И только недавно (второй суд состоялся 28 октября, по первому делу был задержан 11 октября. — Прим. TUT.BY) его перевели в обычную камеру, — говорит дочь Масловского. — Мы считаем, что содержание в карцере привело к ухудшению его здоровья. Отец до сих пор находится в изоляторе, адвоката к нему по-прежнему не допускают. Трудно подобрать слова, чтобы описать страх и беспомощность от того, что уважаемый в обществе человек в один момент, по мнению некоторых госслужащих, может стать неугодным и получить к себе соответствующее отношение со стороны власти.

Это не первый известный TUT.BY случай «особого» отношения к бывшим сотрудникам милиции в ИВС и ЦИП на Окрестина. СМИ рассказывали историю бывшего начальника уголовного розыска Дмитрия Кулаковского, который в знак протеста против бесчеловечных условий содержания в карцере проглотил несколько металлических предметов. После публикации материала с редакцией связалось несколько человек, которые сидели вместе с Дмитрием, они подтвердили, что к нему действительно было жесткое отношение со стороны сотрудников изолятора. Кулаковского, как и Масловского, не отпустили после первого ареста. На него сразу же составили протокол за «неповиновение» участковому Советского РУВД, а потом все та же судья Федорова дала ему 15 суток.

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