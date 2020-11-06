Умер российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий 12 6.11.2020, 15:38

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Михаил Жванецкий

Фото: РИА «Новости»

(обновлено) Ему было 86 лет.

Умер российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий, сообщил «Открытым медиа» его представитель Олег Сташкевич. Ему было 86 лет, cообщают «Открытые медиа».

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.

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