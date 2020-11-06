Напрасные надежды Путина 4 Федор Крашенинников, «Немецкая волна»

6.11.2020, 15:58

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В Кремле растет неуверенность в своем будущем.

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на усиление защиты бывших президентов Российской Федерации, и нет сомнений в том, что он будет принят. По действующему закону, экс-президент не может привлекаться ни к административной, ни к уголовной ответственности. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, но только если дело связано с обязанностями руководителя страны.

Теперь же эта оговорка будет исключена: бывшего президента нельзя будет преследовать вообще ни за какие действия, совершенные до, во время и после его президентства. Кроме того, максимально усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности: теперь это сможет делать только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой и подтвержденного Верховным и Конституционным судами обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Судьба экс-президента

Бросается в глаза то, что судьба экс-президента полностью передается в ведение органов, члены которых или были назначены самим бывшим президентом, или же прямо или косвенно назначаются его преемником, а именно Советом Федерации и судами.

Тут нельзя не вспомнить, что буквально на днях, 31 октября, Путин внес другой законопроект, по которому после своего ухода с поста президента он может стать пожизненным сенатором. При том, что в составе Совета Федерации могут остаться на 6 лет еще и 23 выбранных президентом представителя, а еще 7 сенаторов могут быть назначены им пожизненно, то есть десятилетиями заседать там после того, как назначивший их человек оставил свой пост или этот мир!

Иными словами, не только у действующего президента остаются все рычаги, позволяющие блокировать инициативы депутатов Госдумы, и сделать практически невозможным осуждение своего предшественника, но даже и бывший президент может совершенно законно мешать преследованию самого себя.

Сужение спектра допустимых обвинений до государственной измены и непонятных "более тяжких преступлений" тоже примечательно: выходит, что в коррупции, например, бывшего президента России даже в теории нельзя будет обвинить и тем более судить за нее.

О ком заботится Путин

На первый взгляд может показаться, что Путин просто заботится о собственном будущем. Но в этом году он обеспечил себе возможность оставаться во власти минимум до 2030 года, а значит у него еще будет много шансов подумать о своем будущем, с учетом своих актуальных желаний и потребностей.

Однако, если вспомнить, что единственный живущий ныне бывший президент России - это Дмитрий Медведев, то эта инициатива выглядит вполне своевременной. Дмитрий Медведев гораздо моложе Владимира Путина, при этом уже перестал быть не только президентом, но и премьер-министром, и теперь занимает специально для него созданный пост заместителя председателя Совета Безопасности России, оставаясь и лидером партии "Единая Россия".

Ни та, ни другая должность ничего ему не гарантируют в будущем. Нельзя не упомянуть, что Медведев многократно был обвинен в коррупции непарламентской оппозицией, да и коммунисты и другие системные оппозиционеры с удовольствием его критиковали. Так что, если для кого все эти предложения по усилению неприкосновенности экс-президента России и могут быть сколько-нибудь актуальными сейчас, то, прежде всего, для Дмитрия Анатольевича.

Дмитрий Медведев оказал Владимиру Путину много услуг, и в этом смысле вполне понятно желание президента позаботиться о своем младшем политическом партнере. Но это не просто благодарность конкретному человеку, это еще и знак другим членам элиты: за безусловную лояльность президенту можно получить не только всевозможные блага сейчас, но и уникальные гарантии на будущее.

Для того, чтобы буквально вмонтировать в каркас государственности верных Путину людей, гарантировать им безопасность и иммунитет от преследований на годы вперед, в последнее время создано множество возможностей. Этой цели явным образом служит, например, закон о пожизненных сенаторах: для таких людей, как Андрей Клишас или Павел Крашенинников, это может стать билетом в политическую вечность - во всяком случае, они явно на это рассчитывают.

Напрасные надежды

Желание Владимира Путина и его окружения законсервировать созданную им систему вполне понятно, но вот что бросается в глаза: никакой веры в то, что она сможет существовать естественным путем, за счет поддержки избирателей на выборах, у них нет. И уж тем более у них нет никаких надежд на то, что народная любовь и благодарность защитят нынешних лидеров от преследований.

Принимаемые законы демонстрируют страх перед будущим и понимание того, что попытки расследования деятельности нынешних руководителей России, включая и самого Путина неизбежны. Вера же в то, что столь пугающих нынешних правителей России перспектив можно избежать, просто приняв какие-то законы сейчас, когда ни Путину, ни Медведеву и так ничего не угрожает, кажется весьма наивной.

Почему, в самом деле, Путин полагает, что принимаемый закон о защите Медведева и его самого от любых преследований не будет легко и непринужденно отменен теми, кто победит на каких-нибудь будущих выборах и все-таки захочет провести расследования их деятельности?

Федор Крашенинников, «Немецкая волна»

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