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Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей

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  • 6.11.2020, 16:02
  • 3,167
Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей
Мария Колесникова

Срок продлен до 8 января.

Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.

Ранее Следственный комитет отказал изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражу на залог. Как сообщили в пресс-службе Бабарико, в СК это объяснили тем, что избранная мера пресечения является наиболее целесообразной и эффективной.

Недавно срок содержания под стражей продлили и Виктору Бабарико — он остается в СИЗО КГБ по 18 декабря. Суд 6 ноября отказал защитникам Бабарико в удовлетворении жалобы на продление срока его содержания под стражей.

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