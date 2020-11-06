Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей 6 6.11.2020, 16:02

3,167

Мария Колесникова

Срок продлен до 8 января.

Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.

Ранее Следственный комитет отказал изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражу на залог. Как сообщили в пресс-службе Бабарико, в СК это объяснили тем, что избранная мера пресечения является наиболее целесообразной и эффективной.

Недавно срок содержания под стражей продлили и Виктору Бабарико — он остается в СИЗО КГБ по 18 декабря. Суд 6 ноября отказал защитникам Бабарико в удовлетворении жалобы на продление срока его содержания под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».