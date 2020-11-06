Десять белорусских музыкантов записали сборник, вдохновленный событиями последних месяцев в Беларуси 6.11.2020, 16:13

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Фото: AFP

Революция изменила взгляд артистов на творчество.

10 белорусских артистов объединились для альбома-компиляции Long Play Belarus, записанного с июля по октябрь 2020 года — времени, когда все белорусы стали по-другому смотреть на жизнь в своей стране, пишет tut.by.

В треклисте встречаются главные минские романтики группа «СОЮЗ», адепты тяжелого рока «Голосом Кинчева», старая и новая школа рэпа в лице Бакея и Murovei, заметные поп-певицы Palina и Лиса, дрим-рок «Галантереи», классический брит-поп White Cave и синтвейв Dlina Volny и поп-абстракционист Michael Dailida. Вырученные со стриминга средства пойдут в том числе в фонды нуждающихся белорусов.

Макс Старцев, координатор проекта и менеджер группы «СОЮЗ» говорит, что у релиза есть две функции: эмоциональная и шоукейсная.

— Первая довольно прозрачная. Был выбран временной период, когда белорусы переживали, возможно, самые тяжелые времена гражданской активности. И этот конкретный период придает песням самых разных направленностей единый эмоциональный код, роднящий всех представленных музыкантов. Это тревожное и преисполненное муками, но все же любовное письмо своей стране, своим людям и своему времени.

Чтобы грамотно соблюсти вторую функцию, мы постарались пригласить в проект сбалансированный коллектив участников, где признанные и состоявшиеся артисты помогают пока ещё менее раскрученным ребятам показать свое творчество. В идеальном мире этот сборник станет регулярной демонстрацией новых талантов Беларуси.

Это чистой воды рефлексия, транслируемая десятью совершенно непохожими друг на друга артистами, объединенными одной большой надеждой. Мы очень надеемся, что вы оцените этот релиз по достоинству.

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