«Мы еще поживем в счастливой и развитой стране!» 6.11.2020, 16:28

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Победа близко.

«Пока мы выходим и высказываем свои недовольства уже третий месяц, самозванец творит что хочет, - пишет читательница Telegram-канала «Баста!». - Он плюет на народ, на мнение стран, на реакцию автомобилистов, работников заводов, пенсионеров, спортсменов, людей с ограниченными возможностями и т.д. Несет чушь по ТВ и заставляет это делать другие СМИ.

Как же хочется завтра проснуться и услышать новость: «Сегодня Лукашенко ушел в отставку и покинул нашу страну». Что должно еще случиться с нами, чтобы это произошло?

Наш народ уже испытал на себе все ужасы от «власти». Сейчас вторая волна коронавируса вредит населению, потому что нашему идиоту никто не захочет помочь гуманитаркой и СИЗами. Он уже запретил учреждениям делать анализы, чтобы не ухудшать статистику.

Люди, берегите себя, носите маски и укрепляйте иммунитет, держите дистанцию и максимально проявляйте заботу о своем здоровье и своих близких. Сегодня, глядя на наш народ, я понимаю, что все, кто выходит на улицы и борются с фашистами - мои братья и сестры, бабушки и дедушки, матери и отцы! Мы еще поживем в счастливой и развитой стране!»

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