Эксперт: Невозможно экономический пузырь надувать бесконечно 1 6.11.2020, 17:06

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Карт для фокусов больше не осталось.

Поднять валовый продукт до уровня 2019 года — над этой задачей будет корпеть правительство последние два месяца. Сможет ли белорусская экономика резко нарастить вал?

Лукашенко высказал пожелание, чтобы по итогу года экономика Беларуси показала не худший результат по сравнению с другими странами. А премьер Головченко взял на себя сверхобязательство – не допустить падения ВВП к уровню 2019 года.

Первое уравнение в этой задаче решается относительно просто. ВВП Беларуси итак выглядит неплохо на фоне окружающих стран. Во время сокрушительного обвала ведущих экономик мира во 2 квартале, наша страна лишь скромно «присела». Поэтому итоги года у нас будут выглядеть не столь удручающе, как у остальных.

Стоит ли радоваться подобному успеху и за счет чего он был достигнут, «Ежедневнику» объяснила экономист Белорусского экономического образовательно-исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.

«Во-первых, мы не уходили на карантин, и это сыграло свою роль. Правда, неизвестно, ценой скольких смертей. Вернее, известно, но из неофициальных источников. Во-вторых, пользуясь административным влиянием на госсектор, государство пыталось сохранить объем выпуска даже в мае-июне, когда сильно падал спрос в России – на нашем основном рынке сбыта. В результате предприятиям удалось не увольнять людей», - отметила экономист.

ВВП не падает, но падают предприятия

Кроме сохранения приличного уровня ВВП, у вышеописанной экономической политики есть и иные последствия. Предприятия, которые были вынуждены выпускать продукцию, не имея спроса на нее, столкнулись с финансовыми трудностями.

«Финансовый результат госпредприятий был не очень хорошим. Кто-то работал в убыток, кто-то с низкой рентабельностью. Многие из них накопили долги. Учитывая, что они и ранее были в серьезной задолженности из-за неудавшейся модернизации, это серьезный риск. Долги могут обернуться кризисом неплатежей в будущем», — считает эксперт.

Масштаб бедствия государственных предприятий не всегда удается точно оценить. Большинство из них выкладывает в доступ только годовые отчеты, а не квартальные. Статистические искажения вызывают некоторые меры правительства, такие как возможность переносить курсовые разницы на будущий период, а также бухгалтерские ухищрения, которые помогали предприятиям выглядеть более рентабельно, чем они есть на самом деле.

«Но даже усредненные показатели, которые нам доступны, демонстрируют ухудшение ситуации: падение рентабельности, рост задолженности, в том числе проблемной», - подчеркнула Катерина Борнукова.

Они – упали и отжались, а мы – все еще катимся вниз

Не допустив резкого падения в разгар коронакризиса, экономика Беларуси продолжает медленно опускаться. В то время как резко упавшие весной страны теперь демонстрируют такой же резкий подъем. К примеру, ВВП в Еврозоне в 3 квартале выросло на 12,7% по сравнению с предыдущим периодом.

«Скорее всего, затянутое падение и вялое восстановление еще долго будет с нами, учитывая, что сейчас на это накладывается политическая конъюнктура», — считает экономист.

У стратегии, избранной белорусскими властями, есть некоторые плюсы, например, предотвращение всплеска безработицы, который бы неминуемо произошел при кратковременном резком спаде.

«В этом смысле, возможно, правильно было растянуть все это во времени и не допускать всплеска безработицы. Но с другой стороны, кто нам мешает сделать нормальную систему социальной защиты, временно ввести ее во время пандемии? Можно было эту проблему все-таки по-другому решать».

Карт для фокусов больше не осталось

За 9 месяцев 2020 года ВВП Беларуси снизился на 1,3%. Чтобы осуществить мечту Романа Головченко и выйти в ноль по итогу года, за последние три месяца экономика должна серьезно выстрелить, компенсируя падение прошлых периодов.

Вряд ли за этот срок белорусский цемент, лен или тракторы покорят мировые рынки. Но возможно, есть некие механизмы искусственного наращивания вала?

«Ко всем доступным механизмам мы уже прибегли. Учитывая финансовое состояние наших предприятий, невозможно бесконечно этот пузырь надувать, - отвечает Катерина Борнукова. – Поэтому есть большие вопросы к тому, что мы сможем без каких-то статистических ухищрений добиться отсутствия спада».

Что касается старого-доброго метода разогрева экономики – вливания денег – власти вряд ли смогут к нему прибегнуть, считает эксперт.

«Банковская система сейчас скорее испытывает недостаток рублей, чем их избыток. Это напрямую связано с политикой Нацбанка. Мы попали в такую ситуацию, когда любая попытка накачать страну кредитами обернется тем, что эти кредиты пойдут на валютный рынок. Это опять же связано с утерей доверия: вместо того чтобы инвестировать напечатанные деньги в страну, банки и их клиенты будут покупать на них доллары. Поэтому Нацбанк перестал выдавать целевые кредиты банкам, чтобы поддержать госсектор, как он это делал в августе. Тогда все закончилось плачевно, и регулятор изменил политику. В связи с чем вряд ли можно ожидать серьезной печати денег, потому что все понимают, что это моментально выльется в девальвацию. И тогда обслуживать внешний долг нам станет еще труднее», — сказала Катерина Борнукова.

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