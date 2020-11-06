Студентка БГМУ потроллила руководство вуза 1 6.11.2020, 17:24

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иллюстрационное Фото: tut.by

Девушка написала ходатайство, наполненное иронией и юмором.

В своем ходатайстве, которое публикует Telegram-канал Рупор БГМУ студентка 3-го курса лечебного факультета просит пересмотреть решение об отчислении.

Свои прегрешения девушка описывает следующим образом:

«Заходила в аудитории и кротко и робко предлагала другим студентам принять участие в довольно хлопотном дельце — забастовке, навязанной нам, нерадивым студентам, не имеющих собственного мнения и гражданской позиции, Президентом Республики Беларуси. Я была совершенно сбита с толку и не знала, что делаем — просто исполняла приказ Главнокомандующего».

Девушка также поясняет причину, по которой ее необходимо восстановить в вузе.

«Я считаю, что в качестве поощрения за то, что не имею собственного мнения, можно отозвать приказ об отчислении, ведь в нашей стране нужны именно такие врачи».

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