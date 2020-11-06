Белорусские машиностроители переживают тяжелые времена 6.11.2020, 18:11

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Фото: bymedia.net

Прибыль падает, запасы на складах растут.

В Беларуси идет сезон публикации финансовой отчетности публичных компаний за 9 месяцев. Состояние финансов раскрыли и главные предприятия машиностроения, пишет сайт banki24.by.

ОАО «МТЗ» занимается выпуском тракторов для сельского и лесного хозяйства. Производственные показатели в отрасли таковы: за 9 месяцев в стране выпустили 24,7 тыс. тракторов для сельского и лесного хозяйства. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Запасы тракторов на складах к 1 октября достигли 5,1 тыс. штук, или 185,3% от среднемесячного объема производства. Для сравнения: в начале 2020 года запасы тракторов для сельского и лесного хозяйства составляли 4 тыс. машин, а на 1 октября 2019-го — 4,8 тыс.

Золотым временем для отечественных тракторостроителей был 2012 год, когда в стране произвели 71 тыс. машин. Затем производство покатилось вниз и за 2019 год по всей Беларуси выпустили всего 39,6 тыс. тракторов для сельского и лесного хозяйства. По уровню производства страна откатилась в первую половину 2000-ых гг.

Выручка МТЗ за 9 месяцев составила 1,202 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом выручка выросла на 7%.

Прибыль завода от реализации продукции выросла со 105,8 до 182,1 млн BYN. Однако чистая прибыль обвалилась более чем втрое — с 48 до 15,6 млн BYN.

В 2020 году МТЗ вообще мог показать чистые убытки, но предприятию помог указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Благодаря этому в расходах будущих периодов к 1 октября подвисли 115 млн BYN, хотя на 1 января там было всего 3 млн BYN.

Непокрытый убыток МТЗ составил 27,9 млн BYN. Поэтому пока не до конца понятно, за счет будут покрывать «отложенные» бухгалтерские убытки. Остается разве что вливать деньги через бюджет или банки. В 2015 году предприятие уже спасали от предбанкротного состояния.

Золотой век жодинского БЕЛАЗа пришелся на 2007—2008 гг., когда в Минской области выпускали более чем по 1 800 карьерных самосвалов за год. За 2019 год производство сократилось до 862 машин.

Пока что 2020-ый идет на антирекорд за полтора десятка лет. За 9 месяцев заводчане выпустили лишь 280 самосвалов, что в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. По данным интернет-ресурсов, запасы карьерных самосвалов на 1 октября превышают 6 месяцев выпуска продукции.

Выручка БЕЛАЗа за 9 месяцев 2020-го обвалилась вдвое — с 1,344 млрд BYN до 647,3 млн BYN. Прибыль от реализации упала почти в 3 раза — с 309,9 до 105,7 млн BYN. Чистая прибыль заводчан сократилась на порядок — с 219,3 до 15,9 млн BYN.

Судя по всему, на БЕЛАЗе также воспользовались указом № 159. Сумма по строке «расходы будущих периодов» взлетела за 9 месяцев с 1 до 460,3 млн BYN. Иными словами, без указа № 159 предприятие показало бы за 2020 год огромные «бумажные» убытки.

Промежуточная отчетность БЕЛАЗа стала доступной благодаря тому, что в сентябре компания разместила среди банков облигации на сумму 100 млн USD в эквиваленте. Эмитенты облигаций обязаны давать отчеты раз в квартал, а не раз в год.

В документах к эмиссии облигаций содержится прогноз по развитию предприятия на 2020—2023 гг. Согласно прогнозу, выручка БЕЛАЗа за 2023 г. составит всего 1,5 млрд BYN. При этом в 2019 году предприятие показало выручку 1,6 млрд BYN, что было на 24% ниже, чем в 2018-м. По сути, заводу обещают многолетнюю стагнацию без выхода на докризисные отметки.

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