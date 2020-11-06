Почему дуэт NaviBand поддержал протесты в Беларуси? 6.11.2020, 18:20

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фото: artem lukyanenko

Участники «Евровидения» рассказали, как ситуация в стране изменила их творчество.

В начале ноября популярная белорусская группа NaviBand, знакомая европейцам по "Евровидению" 2017 года, где впервые прозвучала песня на белорусском языке, выступили на большом белорусско-украинском концерте в Киеве. На сцене Stereo Plazа состоялась премьера их новой композиции "Миллионы больших сердец", посвященной белорусам, которые выступают за перемены. "Вместе и до конца, а назад уже не вернемся... Миллионы больших сердец будут идти на свет, Миллионы больших сердец найдут ответ", - поется в ней.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук с самого начала поддержали мирные протесты: сами выходили на марши, записывали видеообращения и песни, выступали на локальных акциях в минских дворах, а в последние два месяца - на концертах в поддержку Беларуси в Польше и Украине. Об этом музыканты рассказали в интервью в интервью "Немецкой волне".

"Может быть что угодно, потому что закон больше не работает"

DW: Когда и почему вы уехали из Беларуси?

Артем: В середине сентября мы уехали в Польшу - к тому времени уровень внутреннего стресса достиг максимума, хотелось переключиться. Но это не значит, что мы перестали следить за ситуацией в стране. Мы все также высказываем свою позицию, выпускаем видео в поддержку белорусов, пишем песни.

NaviBand на "Евровидении-2017"

Ксения: Мы в списках тех людей, к которым белорусские власти при любой возможности могут применить какие-то санкции: дать штраф, задержать, забрать ребенка. Может быть что угодно, потому что закон в нашей стране больше не работает. Это страшно и больно, потому что там наша семья и друзья, хочется быть с ними рядом, но, в первую очередь, хочется, чтобы это все закончилось и мы победили.

- В Беларуси вы ощущали давлени есо стороны чиновников от культуры или властей?

Артем: Это была скорее какая-то ирония: "недоартисты" что-то тут высказывают. Но потом мы поняли, что все это может перерасти во что-то более серьезное.

Ксения: Творческих людей стали забирать с выступлений во дворах, прямо из дому, с работы. Это до сих пор продолжается с нашими друзьями. Даже находиться в Беларуси в какой-то момент стало психологически тяжело, нужно было просто понять, что нам делать дальше, куда нам двигаться.

- У вас маленький ребенок, он сейчас с вами?

Артем: Матею уже 2,5 года. Он путешествует с нами, ему нравится. Он любит концерты, быть с нами на сцене. И в целом, мы счастливы, что сын рядом.

Ксения: На одном из концертов в Польше мы даже вместе с Матеем вышли на сцену: мы пели, а он стучал в барабаны. Но самое главное для ребенка, чтобы он был с родителями, а все остальное пока просто антураж.

"Все, что можем, - это спеть о том, что болит"

- Вы всегда занимали активную гражданскую позицию, или на вас повлияли события этого лета?

Артем: Мы раньше были довольно аполитичны. Но после того, что произошло, это невозможно. Простых мирных граждан обманывают, избивают, закон отсутствует - это уже больше не политика, а просто здравый смысл. В Беларуси очень много талантливых людей, которых государство абсолютно не ценит и не поддерживает. Не важно, что ты сделал для этой страны, но если ты высказываешься нелояльно, тебя нужно уволить, закрыть, посадить - на твое место найдутся другие.

NaviBand во время участия в музыкальном шоу StayBy в октябре 2020 года

Ксения: Все творческие люди очень чувствительные. То, что происходит в Беларуси, может, конечно, загнать в депрессию, когда ничего не пишется, но со многими сработало как раз наоборот: люди пишут картины, ставят спектакли, через искусство, через творчество транслируют свою позицию. Вот мы - музыканты, все, что можем - это спеть о том, что болит, сказать через музыку, через песню.

- У вас как раз вышла недавно новая песня "Девочка в белом", посвященная женским протестам в Беларуси.

Ксения: Эта песня о прекрасных и смелых белорусских девушках, которые надевали белые платья, брали цветы и выходили на улицы. И это, действительно, очень вдохновляет. Кроме того, 9 августа задержали нашу знакомую, она оказалась на Окрестина (Центр изоляции правонарушений в 1-м переулке Окрестина в Минске - Ред). Я просто представила, как такой милый, добрый человек может быть в таком страшном месте, сразу начали рождаться строчки. Артем меня поддержал, направил, что-то подкорректировал. Я очень горжусь этой работой, рада, что она у нас есть.

Артем: Еще одна наша новая песня называется "Миллионы больших сердец". Там можно найти много разных смыслов, но, прежде всего, она о том, что миллионы белорусов сейчас открыли сердца, стали более сплоченными. Я говорю о тех людях, которых я видел на маршах, которых я знаю по их поступкам.

"Приходили люди, которые бежали из Беларуси"

- Вы чувствуете поддержку своих слушателей?

Артем: Да, нам пишут. Мы понимаем, что, высказываясь через творчество, даем уверенность и другим людям. Наша аудитория - это, в большинстве своем, молодые люди, но уже с сформировавшейся гражданской позицией. И я уверен, что она сходится с нашей.

- Как вас принимали зрители в Польше?

Артем: Даже с учетом того, что сейчас коронавирус, все равно и в Кракове, и во Вроцлаве, и в Гданьске пришло много людей. Билеты в Гданьске раскупили за один час. И нам приятно, что есть внимание к белорусской ситуации. После концертов общались со зрителями, говорили о том, что происходит в стране, что нельзя сдаваться. На выступления приходили люди, которые бежали из Беларуси. Те, кто получил ранения и травмы во время акций протестов и после задержаний и сейчас находится за границей на реабилитации. На родине на них завели уголовные дела, они уехали, потому что другого выбора просто не было. Многие сейчас растеряны. Но все-таки главное, что люди в безопасности.

Если честно, мы тоже немного растеряны и не знаем, что будем делать дальше. Вернемся в Варшаву, потому что там у нас вещи и машина, а потом посмотрим.

Ксения: Пока мы плывем по течению и живем моментом, потому что планировать в этой ситуации вообще невозможно.

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