Зависимость бюджета РФ от цен на нефть подскочила до шестилетнего максимума 2 6.11.2020, 18:28

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В 2020 году балансирующая федеральный бюджет цена барреля составит около 80 долларов.

Пандемия коронавируса и падение экономики резко увеличили зависимость государственных финансов России от нефтяных котировок, пишет finanz.ru.

В 2020 году балансирующая федеральный бюджет цена барреля составит около 80 долларов, подсчитали аналитики ING. Столько должна стоить нефть, чтобы доходы правительства покрыли всех расходы без привлечения долга и использования средств ФНБ.

По глубине нефтяной зависимости бюджет вернулся в 2014 год - тогда, чтобы свести концы с концами, ему требовалась нефть по 104 доллара.

Шесть лет назад нефтяную проблему казны решили девальвацией российского рубля, и в 2015-17 гг балансирующую цену удалось снизить примерно до 70 долларов. В 2018-м на помощь пришли пенсионная реформа, позволившая заморозить расходы на пенсии, и повышение НДС, увеличившее сборы с потребления товаров и услуг. Как итог: в прошлом году бюджет балансировался при цене 49 долларов за баррель - рекордно низкой с 2007 года.

Напомним, что вопреки распространенному заблуждению, цена отсечение бюджетного правила - 40 долларов за баррель - никогда не была «точкой» балансировки казны.

Например, в прошлом году при средней цене Urals в 63,6 доллара Минфин получил 2,9 трлн российских рублей «дополнительных нефтегазовых доходов», которые направил в ФНБ. Эта сумма - поступления от нефти до 40 долларов.

При этом профицит бюджета составил только 1,9 трлн российских рублей. Иными словами, в ФНБ уходили не только «лишние» деньги, но также часть средств, полученных за счет займов на рынке через размещение ОФЗ.

В этом году Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 4,5 триллиона российских рублей, или 4% ВВП. По итогам января-сентября казна потеряла 36% нефтегазовых доходов, 11% поступлений от налога на прибыль и 5% сборов НДС.

Суммарно доходы упали на 12%, или 1,8 трлн российских рублей, при том что расходы пришлось увеличить почти на треть, или 2,9 трлн российских рублей.

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