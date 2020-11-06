В Джорджии анонсировали пересчет голосов 5 6.11.2020, 18:56

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Разбежка между кандидатами в президенты США в этом штате крайне мала.

В американском штате Джорджия пересчитают голоса избирателей на прошедших выборах президента США, пишет РБК.

Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время пресс-конференции.

"Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты. — Прим. ред.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч <…> По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", — сказал он.

На момент публикации статьи кандидат от демократов Джо Байден опережал действующего президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа лишь на 1 тысячу голосов.

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