В Джорджии анонсировали пересчет голосов

В Джорджии анонсировали пересчет голосов5
- 6.11.2020, 18:56
- 3,629
Разбежка между кандидатами в президенты США в этом штате крайне мала.
В американском штате Джорджия пересчитают голоса избирателей на прошедших выборах президента США, пишет РБК.
Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время пресс-конференции.
"Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты. — Прим. ред.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч <…> По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", — сказал он.
На момент публикации статьи кандидат от демократов Джо Байден опережал действующего президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа лишь на 1 тысячу голосов.