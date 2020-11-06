Как выросли цены за коммуналку на примере квартиры 4 6.11.2020, 19:27

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фото: media-polesye

Журналисты посмотрели на начисления с 2007 года.

На примере двухкомнатной квартиры сайт «Медиа Полесье» показал, на сколько выросли цены на газ и электричество. Журналисты посмотрели на начисления с 2007 года.

В 2007 году семья за месяц использования газа заплатила чуть более двух тысяч рублей. В 2019 пришлось отдать два рубля, то есть двадцать тысяч неденоминированных рублей. Конвертировали суммы, отданные за коммуналку, в доллары по курсу, соответствующему месяцу и году отплаты. Результаты отразили на графике.

фото: media-polesye

В 2007 году за электроэнергию семья из трёх человек заплатила без малого 9 тысяч рублей, спустя три года — уже 22,5 тысячи рублей. В 2019 году начисления превысили 26 рублей (260 тысяч неденоминированных). Изменения цен в долларовом эквиваленте — на графике.

фото: media-polesye

В 2016 году двухкомнатная квартира в зимний месяц обошлась хозяевам в 70 рублей, в 2019 — уже в 88 рублей.

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