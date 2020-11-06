IGDTS: Кремль может потерять контроль над развитием событий в регионах 2 6.11.2020, 19:48

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Региональные элиты остаются без денег.

Экономические санкции, введенные против России за неоднократное нарушение международного права и агрессивную деятельность Кремля в Европе, оказались эффективными и, вероятно, станут действенным механизмом, который остановит разрушительную политику РФ в демократических странах по обе стороны Атлантики, пишет в своей статье издание IGDTS.

Ингушетия, российский регион на Кавказе, был объявлен банкротом, а финансовое управление республикой было передано федеральному центру, чтобы исправить финансовую ситуацию.

Также дела обстоят в целом ряде регионов РФ. Это заставляет центр внедрять внешнее управление финансами для регионов и ставить серьезные барьеры при принятии бюджетов на 2021-2022 годы. Такая политика Москвы наносит удар по дружественным Москве региональным элитам в обмен на субсидии из российского бюджета.

Высокая задолженность и растущая безработица подвергают некоторые регионы риску банкротства. Речь идет не только о дотационных лидерах на Северном Кавказе, но и о других регионах (Тува, Мордовия, Удмуртия, Курганская область и др.). События, происходящие в данных регионах, могут усилить сепаратистские настроения и среди местных элит.

Субсидии Кремля всегда обеспечивали лояльность региональных элит Москве, как, например, в Чечне.

Но проекты бюджета в проблемных регионах обсуждаются позже, чем в стабильных административных единицах, что вызывает тревогу у местных элит.

Кремль стремится не позволять этим федеральным субъектам накапливать долги. Мордовия, например, демонстрирует кризисные тенденции, поэтому федеральное правительство выделяет средства на социальные расходы частями, используя специальные государственные заказы. Похожий подход, вероятно, будет и в некоторых других регионах в течение следующих 3 или 6 месяцев.

Фактически, некоторые регионы полностью зависят от федерального центра и не имеют собственных возможностей для улучшения своей социальной среды и экономики.

Долг региональных правительств за девять месяцев 2020 года увеличился на 3,1% и составляет 2,18 трлн. руб. Только два из восьмидесяти пяти административных районов не имеют государственных долгов. Это Сахалин и Севастополь (военная база в аннексированном Крыму, субсидируемая Министерством обороны России).

Долговая нагрузка снижается именно за счет увеличения трансфертов из федерального центра. Ожидается, что в 2021 году весь региональный долг увеличится более чем на 3%.

Вполне вероятно, что регионы активизируют использование займов под облигации.

63 региона продолжают приносить большие расходы. Почти половина субъектов РФ рискует закрыть год с дефицитом бюджета. Дефицит может достигнуть 30% всего регионального бюджета. Наиболее пострадавшие от пандемии промышленно развитые и крупные административные районы федерации демонстрируют отрицательную динамику.

Дефицит консолидированного бюджета вырастет в 3,5 раза с конца первого полугодия до конца 2020 года.

Администрация президента и правительство считают, что из-за пандемии финансовых средств не хватило. Но мы полагаем, что основными причинами являются падение цен на нефть, а также бессистемные попытки Москвы сократить дефицит за счет перераспределения бюджета, сокращения статей расходов, а также растущее налоговое давление на средний бизнес. Таким образом, Кремль создает дополнительную площадку для отказа народа от поддержки.

Урезание бюджетов силовиков — важная тенденция для экономики России. Это усугубляет борьбу между ними за бюджетное финансирование, которая ведет к дискредитации друг друга как в России, так и за рубежом. Кремль вряд ли пойдет на значительное сокращение расходов на безопасность и оборону, поскольку это поставит под угрозу стабильность правительства в России. Поэтому экономия в первую очередь коснется социальной сферы.

Также возникают предпосылки того, что Кремль может потерять абсолютный контроль над развитием событий в регионах. Следовательно, необходимо усилить экономическое давление на Россию путем расширения санкций, особенно в ключевых секторах экономики, чтобы заставить РФ прекратить конфронтацию с Западом, прекратить разрушительную деятельность против основополагающих принципов безопасности и демократии, отказаться от пересмотра государственных границ как имперский реванш, прекратить создавать новые очаги нестабильности по всему миру, вмешиваться во внутренние дела других государств, осуществлять террористическую деятельность для достижения геополитических целей.

Итоги президентских выборов в США должны стать сигналом к консолидации усилий обеих сторон в Конгрессе для принятия решительных действий, которые доказали свою эффективность во времена Рональда Рейгана.

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