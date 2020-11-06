«Часто пишут не тот диагноз»: репортаж из очереди за тестами на COVID-19 2 6.11.2020, 19:54

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Очередь, чтобы сдать ПЦР на COVID-19

фото: Еврорадио

В очереди к частному медцентру говорят, что сдать тест на коронавирус в Беларуси сложнее, чем даже в маленькой африканской стране.

Лукашенко на совещании 5 ноября возмутился тем, что тест на коронавирус можно сдавать и в частных лабораториях, передает «Еврорадио».

— Они [люди. — Прим.] бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству — на государственных условиях. У вас вот эта неделя — до понедельника, — чтобы всё это отстроить.

Сдать тест на антитела в Минске можно в нескольких частных лабораториях, но цены там и близко не приближаются к 300 рублям. Обычно речь идёт о 20-30. ПЦР-тест, самый точный для определения COVID-19, в Минске можно сдать только в одной частной лаборатории — и тоже не за 300, а за 60 рублей.

Каждый день на улице перед медцентром стоит очередь.

Журналисты поговорили с людьми, которые хотели сдать ПЦР-тест в частной лаборатории. Их реакция на слова Лукашенко вас (не) удивит.

Даже в Африке возможностей сдать тест больше

Утро пятницы. В очереди два десятка человек. Почти все в масках, соблюдают дистанцию.

Анкета, которую просят заполнить сдающих анализ

фото: Еврорадио

Юрий стоит близко к началу. Сразу предупреждает, что сейчас болеет, хотя и не знает, чем именно.

— Я не прописан в Минске. Вчера только прикрепился к поликлинике, там мне сказали, что нужно, чтобы их врач назначил анализ… Я уже на больничном, но мазок в поликлинике делать не хотят. Не хочу на это время тратить.

Идею Лукашенко "упорядочить" сдачу тестов в стране Юрий не поддерживает: "Я считаю, что это бред. Нужно, наоборот, всем разрешить лабораториям делать тесты".

Юрий, как и подавляющее большинство стоящих в очереди, попросил себя не фотографировать: "Мало ли что". В Беларуси осени-2020 его вполне можно понять.

Чуть дальше в очереди стоят два туриста, Айша и Моххамед. Они родом из Сьерра-Леоне — африканской страны, которую отделяют от Беларуси около 8 тысяч километров. Говорят, что путешествовали, сейчас хотят вернуться обратно.

— Нам нужно сделать тест, чтобы добраться домой в Африку. Летим с двумя пересадками назад.

Эта лаборатория — единственное место в Минске, где они могут сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. При этом Айша и Моххамед считают цену анализа слишком высокой, а время ожидания результатов — слишком долгим.

— Мы должны были вылетать десятого ноября, но пришлось менять билеты на 12-е, чтобы точно успеть получить результаты, — жалуется Айша.

В Сьерра-Леоне, по словам туристов, есть достаточно мест, где любой желающий может сдать ПЦР-тест. И это, напомним, в африканской стране, которая по ВВП на душу населения находится в последней десятке.

Около входа в один из магазинов от дождя прячется Жанна.

— Я себя отлично чувствую, но у меня родители заболели. И я контакт первого уровня. Соответственно, я сижу на самоизоляции уже неделю и решила сдать тест.

Поликлиника, говорит Жанна, тестировать её не спешит.

— Даже родителям было сложно сделать тест, мы его "выбивали" очень долго. Болели уже полторы недели, и только тогда позвали его сделать.

Анализ для Жанны действительно дороговат. Но вчерашние высказывания Лукашенко она не слушала — старается в последнее время игнорировать его заявления.

— Но нужно расширять возможность сдачи тестов на коронавирус. Я очень много слышала рассказов от коллег, которые пытались сдать тест. Для всех это была очень большая проблема. Важно найти места, где можно нормально сдать анализ.

Жанна руководит компанией и каждую неделю пишет отчёты в центральный офис по количеству заболевших. Глядя на то, сколько её коллег болеет, она не может верить общим данным.

— И часто пишут диагноз не тот. Ещё слышала, что тест говорят сдавать позже: через полторы-две недели после появления симптомов, когда человек уже может выздороветь. Не хотят портить статистику, — заключает она.

Двое парней, Иван и Антон, пришли сдавать ПЦР по разным причинам.

— Мне нужно возвращаться в Россию, я сам оттуда. И на работе требуют тест. Чтобы не тратить время дома, решил сдать тут, — объясняет Иван.

У Антона другая причина: у него заболел сосед, после чего появились первые симптомы ОРВИ.

— В поликлинику лучше не идти делать тест, они вряд ли что-то толковое скажут, — уверен молодой человек.

Антон — единственный в очереди на анализ, кто не побоялся сфотографироваться

фото: Еврорадио

Оба парня считают неправильным ограничивать возможность сдачи тестов на COVID-19. Статистике Минздрава они тоже не верят.

— У меня четыре родственника летом умерло от коронавируса, — говорит Антон.

В очереди они стоят уже полчаса, между ними и дверью лаборатории ещё человек десять. Единственный плюс: на улицу вынесли анкеты, которые можно заполнить заранее, чтобы не тратить время внутри.

Последний человек в очереди — мужчина средних лет. Анкету он уже заполнил, поэтому просто стоит и смотрит по сторонам.

— Нет, извините, — отвечает он на вопрос о том, может ли ответить на несколько вопросов. — Мне с журналистами нельзя общаться.

Люди продолжают подходить, несмотря на дождь и начавшийся рабочий день. Сдают в этой лаборатории только тесты на коронавирус. И так целый день.

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