Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество 1 Ингрида Шимоните

6.11.2020, 20:15

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Ингрида Шимоните

Беларусь останется приоритетным направлением в новом литовском правительстве.

Кандидат на пост премьер-министра Литвы от партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СОЛХД) депутат сейма Ингрида Шимоните в случае ее назначения на должность намерена продолжить курс правительства на поддержку белорусской оппозиции, бизнеса и гражданского общества.

О своих планах политик рассказала новостному порталу Delfi.

На вопрос, будет ли правительство под ее руководством налаживать и поддерживать официальный диалог с командой экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и созданным по ее инициативе Координационным советом по урегулированию политического кризиса в стране, Шимоните ответила, что Литва «уже долгое время имеет хорошие и тесные отношения с представителями белорусской оппозиции».

«Там много наших друзей, с которыми наши политики — друзья по 20, 30 и более лет, со времен «Саюдиса» и конца 80-х годов прошлого века», — отметила она.

«Перед выборами у нас были опасения насчет того, как поведет себя Лукашенко, мы держали руку на пульсе, чтобы потом как-то выступить в плане международной реакции, — сказала Шимоните. — То, что произошло после выборов, было даже хуже, чем мы предвидели. Но и реакция общественности была намного сильнее, чем мы, как оптимисты, предвидели. На произошедшее в Беларуси нельзя было не реагировать».

«Мы обратились в теперешнее правительство с предложениями по поводу поддержки медиа, гражданского общества, студентов, которые сюда просто прибегают из Беларуси, бизнесов, которые, возможно, хотят сюда переселиться. Я думаю, что натуральным образом правительство будет соблюдать то, что предлагало теперешнему правительству, это для нас очень важно», — подчеркнула политик.

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